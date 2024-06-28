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潘瑋柏「每次都搞這種事」突對節目組爆發！直接離場 陶喆：有點不爽

記者潘慧中／綜合報導

潘瑋柏日前出演大陸音樂節目《音你而來》，在最後一集中，陶喆做為驚喜嘉賓現身，未料其中一位成員高卿塵遲遲未現身，讓他在鏡頭前直接對著節目組爆發，嚇得高卿塵當場矇掉，直到最後才揭曉這是整人橋段。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

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▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲潘瑋柏突然對節目組爆發。（圖／翻攝自微博）

高卿塵還沒到場前，陶喆便開始入戲地說：「他晚一點沒問題，可是不能遲到那麼久啊，這個太離譜。」其他成員一看到高卿塵到場，也連忙煞有其事地說：「因為等的時間太久了，陶喆老師有點不高興。」

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼高卿塵還沒到場前，陶喆便開始假裝生氣。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

高卿塵小心翼翼入場後，陶喆連聲質問是否身體不舒服，他緊張地脫口「他們不讓我來」，對方則是滿頭問號地說已經等了1個半小時。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼面對陶喆的連聲質問，高卿塵頓時相當緊張。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

此時，潘瑋柏突然朝著製作單位走去，他皺眉且嚴肅地說，「節目組你們要搞清楚，不要每次都搞這種事情，剛剛在停車場讓我們等那麼久，已經很久，幹什麼？！每次都這樣子，讓陶喆哥在那邊等那麼久」，講完打掉一樣東西後，直接走到後方休息室。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏當場走回休息室，高卿塵見狀一直用眼神向其他人求救。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

看到滿臉矇的高卿塵一直用眼神向其他人求救，陶喆決定公開真相，「第一次來上這個節目，心裡面有點不太爽，但是同時間又覺得其實很開心，因為我們大家都在騙你」，全場瞬間大笑，高卿塵這才鬆了一口氣。

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲▼潘瑋柏。（圖／翻攝自微博）

▲陶喆終於和高卿塵揭曉真相。（圖／翻攝自微博）

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