記者劉宜庭/綜合報導

台灣男神許光漢參演韓劇《無路可逃:輪盤賭》(No Way Out : The Roulette;노웨이아웃:더룰렛)預告今(28日)正式上線,雖然他登場次數不多,但帥氣造型仍然成為眾人目光亮點,更是整支預告片的壓軸,該劇預計於7月31日播出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許光漢出演韓劇,扮演混血殺手。(圖/翻攝自YouTube/STUDIO X+U)

許光漢在劇中飾演台韓混血殺手「Mr.Smile」,在預告片中除了展現帥氣邪笑,還在鏡頭前持槍預備射擊,專注模樣散發出男神氣息。這也是他出道以來,參演的首部南韓戲劇,令外界期待不已。

《無路可逃:輪盤賭》劇情以一樁懸賞金額高達韓幣200億元(約台幣4.7億元)的殺人委託案,目標是一名即將出獄的重刑犯。除了許光漢,主要演員還有趙鎮雄、金武烈、劉宰明、成愉頻、廉晶雅、李光洙、金聖喆,並由導演崔國熙、李厚彬執導,陣容十分華麗。