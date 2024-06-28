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《浪姐5》結果瘋傳！謝金燕爆淘汰　主持人口誤…現場觀眾氣罵作票

記者劉宜庭／綜合報導

陸綜《乘風2024》（浪姐5）昨（27日）錄製總決賽，雖然結果尚未正式宣布，但現場觀眾口耳相傳的結果，已經在陸網瘋傳，期間主持人齊思鈞還疑似口誤、提前將票數念出，引發現場觀眾紛紛大喊「作票！」場面一度尷尬。事後，齊思鈞則在微博澄清：「我也沒想到最後的票數能和我嘴瓢說的一樣。」

▲《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／會火）

▲《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／齊思鈞）

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▲《乘風2024》主持人否認作票。（圖／翻攝自微博／會火、齊思鈞）

《乘風2024》昨晚直播總決賽， 期間由劉忻隊對上陳麗君隊，最後2隊分別獲得419票、445票。然而，在正式公布票數之前，主持人齊思鈞就先把數字「445」唸了出來，引發現場觀眾狂喊「作票、作票！」場面一度陷入尷尬。

針對此事，齊思鈞事後透過微博澄清：「媽呀 我看有人說我嘴瓢（口誤）445的時候，認為我之所以嘴瓢是因為節目組提前安排我記錯了。」對此，他喊冤表示：「怎麼可能，我就是單純的腦子和嘴打架說混了，我也沒想到最後的票數能和我嘴瓢說的一樣，請注意我後面可完全沒看臺本呀！！！咱們是有公證員的！！！！人家可是認真的！！」

▲《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／乘風2024）▲《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／乘風2024）

▲《乘風2024》。（圖／翻攝自微博／乘風2024）

▲《乘風2024》成團名單瘋傳，謝金燕傳出遭淘汰。（圖／翻攝自微博／乘風2024）

據陸網瘋傳的消息，最後成團女星共有12人，包括陳昊宇、陳麗君、尚雯婕、戚薇、何潔、劉忻、袁婭維、薩頂頂、蔡文靜、柳岩、JoyceJonathan、韓雪。原先呼聲極高的謝金燕，則未在名單當中，令不少粉絲失落不已。

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乘風2024, 浪姐5

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