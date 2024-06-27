不斷更新／韓星活動7月售票看這裡！　道英開唱4階段搶票一次看

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動7月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星7月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【2024 DOYOUNG CONCERT [ Dear Youth, ] in TAIPEI】
▲道英。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：NCTzen 127 Membership (GL) 優先購票 2024年7月1日（一）11:00-20:59／萬事達卡全卡友預售 2024年7月2日 11:00-23:59／Live Nation Taiwan 會員預售 2024年7月3日 11:00-23:59／全面開賣 2024年7月4日 11:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年8月16日（五）19:30
演出地點：臺北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5,800／NT$4,800／NT$3,800／NT$3,300／NT$2,800
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【2024 DKB WORLD TOUR [ DARK STRANGE ] in Taipei】
▲DKB。（圖／翻攝自Facebook／FU Entertainment）
售票日期：2024年7月13日（六）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年8月25日（日）16:00
演出地點：CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓）
票價：A區 NT$5,780／B區 NT$4,880／身障席 NT$2,440
主辦單位：FU Entertainment
【2024 ONF CONCERT [SPOTLIGHT] IN TAIPEI 】
▲ONF。（圖／翻攝自X／JNBCANADA）
售票日期：2024年7月14日（日）01:00
售票方式：JNBcanada
演出日期：2024年10月12日（六）尚未公布／2024年10月13日（日）尚未公布
演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）
票價：NT$4,280／NT$3,280
主辦單位：J&B ENTERTAINMENT
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