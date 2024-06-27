李佳穎看弟PO文秒暴哭！　她苦求子被說「吃很好」手足認不捨

記者蔡宜芳／綜合報導

41歲女星李佳穎在去年和男友「阿力」結婚，歷經辛苦求子過程，27日終於宣佈試管懷孕成功，目前已有五個月的身孕。而李佳穎的導演弟弟李柏儒稍早轉發影片，坦言近兩年經常被朋友問姊姊變胖的事情，不捨表示「吃了很多的苦才是真的」，PO文也讓李佳穎忍不住落淚。

▲李佳穎27日宣佈已經懷孕五個月。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李柏儒透露，過去兩年，有許多認識的友人會問他：「你姊最近好像吃得很好？」以為李佳穎只是單純變胖，然而，李佳穎其實是因為備孕、做試管才水腫，「其實，吃了很多的苦才是真的。」對於姊姊終於苦盡甘來，李柏儒說：「真的很不容易，辛苦妳了。妳一直是最勇敢的那個人，願妳一切平安順利，我們永遠支持著妳。」

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▲李佳穎轉發弟弟的PO文。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

稍早，李佳穎轉發弟弟的PO文截圖，寫道：「我弟的文字讓我半秒落淚。」接著，她又上傳一段自拍短片，影片中，李佳穎熱淚盈眶，哽咽說：「我弟的文字也太感人了吧！我整個一秒落淚。」備受手足之情的感動，同時她也感謝網友給予的祝福。

▲李佳穎被弟弟寫的貼文感動到落淚。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）