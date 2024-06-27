胡宇威出海回家！見老婆「先不要抱我」原因曝光　和陳庭妮吵架遇1招必輸

記者孟育民／台北報導

胡宇威日前才剛錄製《上船了各位！》從花蓮划獨木舟到石垣島，今（27日）又再度出海，現身運動品牌記者會，他說近日還參加划船比賽，整個膚色又黑了兩階，而談到節目《上船了各位！》的那段過程，心中特別感動，「過程中沒有（流淚），但上岸心裡很感謝，因為當初也是為了一個很好的朋友才接這節目，因為他很早就過世了，才會跟海洋有連結。」

▲▼胡宇威出席運動品牌記者會，還出海釣魚。（圖／品牌提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

出海多日還要忍受不能洗澡，讓他直呼很痛苦，被問到回家後陳庭妮有給鼓勵嗎？他笑說：「我都跟我老婆（陳庭妮）說不要抱我，離我遠一點，我還是覺得有點臭臭，但是她還是很有愛的鼓勵，就是覺得你做到了因為你最棒，覺得非常不容易的一個挑戰。」

▲胡宇威爆不能洗澡很痛苦。（圖／品牌提供）

提及眾人最關心的婚禮進度，他則說還是一樣無進度，「我們真的想過要不要在遊艇上郵輪上。」下秒又被在場記者勸退。他還說夫妻如果吵架，只要對方講出四字成語，基本上他就沒輒了，「四個字一出來，我就說什麼意思，她就不告訴我，我想說算了隨便，她的厲害，我覺得吵架如果聽不懂也沒什麼意義，也不是讓不讓，一問意思就弱掉了！」