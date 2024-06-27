第一次坐捷運去北車！沐妍轉搭台鐵…抬頭看車廂「PO落淚圖」：我超白痴

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，平常儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她27日便在Instagram坦言，今天是第一次搭捷運前往台北車站，未料1小時候，她附上兩個掉淚的表情符號說：「我超白痴！」

▲沐妍27日第一次搭捷運前往北車。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



從限時動態中，可以看到沐妍綁起公主頭，化著精緻妝容，沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，單穿一件白色上衣就出發前往花蓮工作，「第一次搭捷運去北車，平常都是小黃直接奔馳。」

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▲▼沐妍平常為了工作會搭小黃前往北車。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

但1個小時後，沐妍無言地說她當初買了從台北車站出發、花蓮是目的地的車票，早上8點40分就辛苦地扛著行李出門，風塵僕僕地搭捷運前往北車，「結果下一站是松山…我家就在松山呀！」

▲沐妍抵達松山車站才發現自己「超白痴」。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



沐妍無奈地拍下車廂內的照片，抬頭看到9點21分即將抵達松山車站，讓她不免感嘆說不定早上根本不用太早起床，「我一早到底在忙什麼？！」