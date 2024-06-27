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梁朝偉朝聖NewJeans演唱會！　驚喜同框閔熙珍合照曝光

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團NewJeans昨（26）日在東京巨蛋舉辦「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」粉絲見面會，製作人﻿閔熙珍事後也在IG發文分享現場照片。透過﻿閔熙珍的貼文可見到，她與影帝梁朝偉及日本藝術家村上隆合照，畫面曝光後，讓不少粉絲感到又驚又喜。

▲梁朝偉。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

▲梁朝偉朝聖NewJeans演唱會。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

照片中，梁朝偉身穿深色牛仔外套，內搭白色上衣，對鏡頭面帶微笑。閔熙珍則身穿黑色衛衣及戴著黑色鴨舌帽，同樣對鏡頭微笑，不難看出她與梁朝偉合影的喜悅及自豪。透過另張合照可見到，閔熙珍和日本藝術家村上隆共同入鏡，兩人皆以休閒風穿搭亮相，對鏡頭露出燦笑的模樣，看起來輕鬆且愉快。

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▲梁朝偉。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

▲村上隆、梁朝偉朝聖NewJeans演唱會。（圖／翻攝自Instagram／min.hee.jin）

事實上，梁朝偉在去年曾無酬出演NewJeans歌曲《Cool With You》及《Get Up》的MV拍攝，雖然當時他在畫面中只出現幾秒，演出也完全沒有台詞，但仍憑著眼神及氣魄等精湛的演技受到韓網討論，如今他在時隔將近一年的時間，現身NewJeans的演唱會現場，與閔熙珍的合照曝光後再度掀起粉絲熱議。

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閔熙珍, NewJeans, 梁朝偉, 村上隆, 演唱會, Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome

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