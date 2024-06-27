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姜育恆驚喜回台近況曝光　曾國城號召公益「負債捐款」

記者許逸群／新北報導

許久不見的歌手姜育恆今（27日）現身林口的高爾夫球場，出席「中華演藝人高爾夫球協會第一屆夢想基金聯誼賽」。發起人曾國城、巫啟賢與侯昌明透露，起初還擔心大家參與度不高，但目前已突破50位藝人參與，姜育恆更是為活動特地從韓國來台，可見團隊成員都相當有心。

▲▼曾國城、姜育恆與巫啟賢。（圖／記者許逸群攝）

▲姜育恆（左）特地為公益高球活動回台。（圖／記者許逸群攝）

久未公開露面的姜育恆高爾夫球齡超過30年，幾乎年打100場球。提到近況，他表示目前仍專注在各地舉辦演唱會，更與巫啟賢時常在演唱會中互相擔任嘉賓。巫啟賢則表示，光是今年在大陸就有22場演唱會，之後也會計劃回台灣舉辦。

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▲▼曾國城、姜育恆與巫啟賢。（圖／記者許逸群攝）

▲活動發起至今已超過50位藝人參與。（圖／記者許逸群攝）

現場聚集數十位知名藝人，包含曾國城、巫啟賢、姜育恆、詹姆士、張宇、洪都拉斯、游鴻明、民雄、小馬倪子鈞、侯昌明、伊正、陳國華、聶雲、唐從聖、李佩甄、翁滋蔓與楊麗菁等人。巫啟賢透露，除了把大家聚在一起打球做公益外，近年演藝圈較多負面消息，也藉此彼此互相照顧與提醒。

提到球隊狀況，曾國城表示目前已捐出約20萬元，不過此時卻有一旁的工作人員透露「目前是負債」。曾國城則說，剛起步不能說是負債，「沒什麼錢倒是真的。」

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曾國城, 姜育恆, 巫啟賢, 侯昌明

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