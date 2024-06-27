百萬YTR小吳罕見動怒！公開3截圖「被廠商踩地雷」直球對決：背後小動作

記者潘慧中／綜合報導

「見習網美小吳」的YouTube頻道有高達131萬位的訂閱者，搞笑有趣的拍攝主題備受喜愛。沒想到，好脾氣的他26日罕見動怒，並在Instagram連續PO了3則限時動態直言，「平常我很少生氣，但我的大地雷真的是『誠信』！」

▲小吳請廠商不要在背後搞小動作。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



小吳tag某廠商的IG直球對決，「如果是個正當的公司，應該不會有行銷偷下廣告的問題吧？！」他表示自己接合作都以誠信為原則，該做的他都會努力達成，「但沒談到的也請勿背後小動作謝謝！」

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▲小吳向來好脾氣。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



不只這樣，小吳在下則限動中再度tag該廠商的IG，並直言「還要等我自己發現，原來合約都是寫寫參考用的，酷」，顯然被對方觸碰到工作的底線。

▲▼小吳難得動怒。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）



對此，小吳表示無論是有多麼又累又難又辛苦的工作，他都願意全力以赴，「可是遇到這種事，我一點點忍受度都沒有，只有我嗎？還是還有其他人？」

▲小吳是百萬YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）