ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

羅志祥新歌MV上線才1天　驚傳「太暴力遭關切」緊急處理！

記者蔡琛儀／綜合報導

羅志祥（小豬）將在下月底推出新專輯《舞狀元》，日前搶先釋出同名主打歌，小豬還特別為了MV，睽違25年再次穿上古裝，更特別花時間進修武術課，請好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬來台拍片時的武術團隊特訓，沒想到MV才上線一天，小豬就自爆MV因為畫面太暴力遭到關切。

▲▼羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

▲羅志祥推出新歌〈舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

小豬在IG發文：「竟然收到公司通知〈舞狀元〉MV太暴力，畫面被關切，經過搶救只能打馬賽克處理了，你們有發現嗎？」仔細一看，原來是MV中有許多持刀或武器的畫面都被打上馬賽克。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈舞狀元〉 MV由小豬親自參與編劇，並邀請導演張時霖執導，羅志祥提到：「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」

▲▼羅志祥推出新歌《舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

▲羅志祥親自參與MV編劇。（圖／華納音樂提供）

劇情描述了一位曾是不學無術的混混，後來遇見了引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他原本所生活的一切，也因此與心愛的女人生死離別。故事的尾聲，羅志祥化身成為復仇者，然而結局卻埋下伏筆，也讓觀眾自行發揮想像。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

推薦閱讀

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

與Keanna官司變高中考題！謝和弦火大「嗆出題老師」：我得罪你？

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我

蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

具荷拉案嫌犯「AI還原高清照」曝光！　專家分析列7特徵：疑受人指使

台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了

丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

羅志祥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／6月27日星座運勢　水平牡羊射手3運全發！
  2. 蕾菈「原以為我不會被詐騙」！傻眼PO截圖還原過程：太令人生氣了
  3. 羅志祥新歌MV上線才1天　驚傳「太暴力遭關切」緊急處理！
  4. 博恩賣票吸金2283萬！沒繳26萬娛樂稅敗訴　薩泰爾首發聲「實情曝光」
  5. 丹妮婊姐問：為何跟我結婚？　美國老公「滿分回答」超甜閃瞎眾人
  6. 兒子認「早知爸媽會離婚」帶弟裝睡　何如芸哽咽：他們不曾怨我
  7. 女兒洗澡到一半睡著　蔡允潔「單腳抬小孩吹頭髮」：媽媽無所不能
  8. 台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！完事反應超下流　她嚇壞：完全動不了
  9. 陳沂社群被消失「懷疑案情不單純」吐心聲！　排除政黨操弄：我只是網紅
  10. 蘿莉塔曝10月大女兒「神奇睡姿」　網一看激動：都市傳說來了！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366