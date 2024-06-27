羅志祥新歌MV上線才1天　驚傳「太暴力遭關切」緊急處理！

記者蔡琛儀／綜合報導

羅志祥（小豬）將在下月底推出新專輯《舞狀元》，日前搶先釋出同名主打歌，小豬還特別為了MV，睽違25年再次穿上古裝，更特別花時間進修武術課，請好萊塢電影《玩命關頭》中，以角色「韓哥」走紅的姜成鎬來台拍片時的武術團隊特訓，沒想到MV才上線一天，小豬就自爆MV因為畫面太暴力遭到關切。

▲羅志祥推出新歌〈舞狀元》。（圖／華納音樂提供）

小豬在IG發文：「竟然收到公司通知〈舞狀元〉MV太暴力，畫面被關切，經過搶救只能打馬賽克處理了，你們有發現嗎？」仔細一看，原來是MV中有許多持刀或武器的畫面都被打上馬賽克。

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〈舞狀元〉 MV由小豬親自參與編劇，並邀請導演張時霖執導，羅志祥提到：「這首歌在還沒錄好之前就已經想好劇情了，希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」

▲羅志祥親自參與MV編劇。（圖／華納音樂提供）

劇情描述了一位曾是不學無術的混混，後來遇見了引領他進入習舞之路的貴人，過程中他從勤奮不懈的努力到對自己過往的掙扎，直到脫胎換骨，到最後竟遇見一群惡霸侵略，甚至破壞了他原本所生活的一切，也因此與心愛的女人生死離別。故事的尾聲，羅志祥化身成為復仇者，然而結局卻埋下伏筆，也讓觀眾自行發揮想像。