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林柏宏看另一半手機「驚覺被劈腿」　床戰謝欣穎女上火辣升級

記者蕭采薇／台北報導

電影《愛的噩夢》26日在台北電影節世界首映，包括導演廖明毅、主演林柏宏、謝欣穎，以及入圍本屆影后的項婕如、吳志慶（大飛）出席。林柏宏在片中周旋三女之間，現實他卻曾經被劈腿，到現在都還有陰影。

▲▼《愛的噩夢》星光首映記者會-林柏宏。（圖／記者周宸亘攝）

▲北影大使林柏宏出席《愛的噩夢》台北電影節世界首映。（圖／記者周宸亘攝）

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林柏宏在《愛的噩夢》苦追的怪癖女孩項婕如，卻難以忘情的舊愛林艾璇，以及心中的夢幻女神謝欣穎，身邊女伴接連換。他形容：「 小項飾演的白佳琪清純像白紙乾淨；大元角色是舊識，有點靈魂伴侶；欣穎扮演的黑澤是女神存在，男人的夢想，魅力都不一樣！」

談到真實世界會怎麼選？林柏宏猶豫很久笑說：「應該會是靈魂伴侶。」但如果像片中是劈腿狀態的話完全無法接受，畢竟自己也是曾經被劈腿的過來人。他回憶，「我有當面問能看對方的手機嗎？當面看就發現蛛絲馬跡，之後有偷偷看，也當面開口告訴對方說我知道了。」

▲▼《愛的噩夢》星光首映記者會-林柏宏、謝欣穎、項婕如。（圖／記者周宸亘攝）

▲林柏宏（中）在《愛的噩夢》周旋謝欣穎（左）、項婕如（右）和大元之間。（圖／記者周宸亘攝）

電影探討愛情帶來的煩惱和恐懼，其中和「怪胎CP」謝欣穎之間的對手戲火辣升級，還有一場女上男下裸背床戲。林柏宏說：「有先穿著衣服排練動作，也有做好防護，這場戲是我們都認為情節上必須發生的。」謝欣穎則透露因為使用iPhone拍攝，沒有大機器在旁，兩人都很自在。

▲▼《愛的噩夢》星光首映記者會-林柏宏、謝欣穎、項婕如、吳志慶(大飛)。（圖／記者周宸亘攝）

▲《愛的噩夢》星光首映記者會（左起）謝欣穎、項婕如、林柏宏、大飛。（圖／記者周宸亘攝）
 
林柏宏表示之前《怪胎》飾演的男主角比較沒戀愛經驗，這次《愛的噩夢》則貼近正常男生，希望可以引起男性觀眾的共鳴。此外大飛和林柏宏有不少逗趣互動，包括互相「打鳥」展現友情，就是要夠麻吉才能打，大飛分享：「當天柏宏原本只是做樣子，但我告訴他要真打才會有反應，最後也順利拍完！」

 

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愛的噩夢, 林柏宏, 謝欣穎, 項婕如, 林艾璇, 大元

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