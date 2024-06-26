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歐陽靖曝育兒目標「別像他爸」！　3招養出happy kid：不再胡鬧發怒

記者劉宛欣／綜合報導

藝人歐陽靖育有3歲兒子新醬，經常透過臉書記錄孩子的成長過程與媽媽經，26日她再度發文，講述「幼兒情緒教育」的重要性，分析了包含小孩有起床氣該怎麼辦、如何提醒孩子情緒產生的原因，以及明確告訴孩子有負面情緒沒有關係。

▲歐陽靖經常透過臉書分享媽媽經。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

▲歐陽靖經常透過臉書分享媽媽經。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖26日在臉書發文，透露被朋友問起育兒目標，回答「不要養成像他爸一樣的大人！」逗樂了朋友，但她強調自己是認真的，生孩子後最重視的就是情緒教育，而新醬也的確是情緒穩定的小孩。她提到孩子有起床氣時，會不厭其煩地提醒「你只是想睡覺」，很多小孩在鬧的時候被點破，會面子掛不住，可能會更失控，但她仍堅持讓孩子知道產生情緒的原因並面對，但在提醒之餘，也會給予孩子擁抱，讓孩子撒嬌，久而久之每當有負面情緒時，孩子就不會胡鬧、發脾氣。

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歐陽靖認為必須「即時提醒孩子情緒產生的真正原因」，她提到先前去日本玩，新醬畫圖覺得畫不好，就發脾氣說要回家找阿嬤，當時歐陽靖提醒孩子：「你只是覺得自己沒畫好在生氣，跟回去找阿嬤沒有關係。」被點破的當下哭更慘，但她保持冷靜告訴新醬「沒畫好沒關係，我們可以重畫，媽媽陪你一起畫」，過沒多久，孩子就找到台階下，與她一起完成畫作，她認為讓小孩釐清情緒產生的真正原因，除了能增強面對挫折的能力，也就不會養成愛遷怒的個性，而且也要讓孩子知道「有負面情緒沒關係」，但要在協調過程，讓孩子認識憤怒、控制憤怒、化解憤怒。

▲歐陽靖經常透過臉書分享媽媽經。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

▲歐陽靖認為教孩子控制負面情緒很重要。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

歐陽靖指出小孩鬧情緒很正常，只要能讓孩子提早了解情緒，未來就能成為「高EQ、高抗壓力、不隱忍、對知覺有敏銳度的大人」，可以做出理智的決策，不會衝動，不會去傷害別人，最重要的是家長的陪伴，教育過程中自己也必須保持冷靜，不被孩子的負面情緒影響。她表示自己唯一的堅持只有「養出一個能理智面對人生挫折、懂得同理、善待別人的好人」，但她也強調自己非專家，每個父母都有自己的一套最好的方式。

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