ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《浪姐》韓雪「氣泡音歌聲」被嫌難聽　發文斥網友：不該調侃玩哏

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣節目《乘風2024》（浪姐5）正式進入最後比賽階段，女星韓雪在24日的直播中，代表團隊出戰獨唱賽。不過，她精心設計的唱法竟被不少網友嫌「難聽」，還被稱是「超絕黏糊氣泡音」，對此，韓雪於25日發文，嚴肅回應要網友「不該調侃和玩哏」。

▲▼《浪姐》韓雪「氣泡音」被嫌難聽　斥網友：不該玩哏。（圖／翻攝自微博）

▲韓雪在《浪姐》決賽直播中的表演掀起網友兩極評價。（圖／翻攝自微博）

韓雪在24日的節目直播中，演唱歌曲《負重一萬斤長大》，該曲是原唱者太一在看完電影《希望：為愛重生》後所寫下的歌，韓雪按照歌詞的意境，先是用原本的歌聲唱出第一段，接著變成小女孩的聲音、哭腔，最後則是以較滄桑的聲線呈現歌曲背後沉痛的故事。不過，韓雪的表演方式卻被部份網友狠批「唱得很難聽」、「毀了原本的歌」，掀起一陣熱烈議論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，韓雪於25日截圖營銷號的影片，發文寫道：「音樂審美自由，尊重每位網友發表聽感、觀感。但在這首歌裡，作者傳遞了受害者身體和心靈承受的『痛』。無論如何，也不應該成為調侃和玩哏的素材。請尊重作者和作品，謝謝！」

▲▼《浪姐》韓雪「氣泡音」被嫌難聽　斥網友：不該玩哏。（圖／翻攝自微博／韓雪）

▲韓雪發文。（圖／翻攝自微博／韓雪）

韓雪的反應引起網友兩派看法，有人認為「唱得難聽還不讓人說，沒人不尊重原唱啊」、「沒人惡意玩歌的哏啊，不是說妳唱得難聽嗎」；不過，也有網友指出，韓雪截取的圖片中，對方拿她過世的軍人爺爺開玩笑，確實就是惡意，「玩哏也要適可而止！這個作品的背後是一個血淋淋的現實故事」、「批評韓雪唱歌難聽她沒否認啊，但她呼籲的是別拿她唱的這首歌玩哏」。

▲▼《浪姐》韓雪「氣泡音」被嫌難聽　斥網友：不該玩哏。（圖／翻攝自微博／韓雪）

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／韓雪）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

推薦閱讀

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

雲豹陳孝榕爆「熱戀同隊啦啦隊草莓」！香閨待1.5hrs…互動全被拍

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

柯佳嬿突PO文「我要生氣了」！ 罕見公開截圖給難看：騙子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　「賣房價差達760萬」

YTR黃大謙認愛「說不穩定某人會生氣」！　甜誇對方是他的菜：認識超過一年

深田詠美AV生涯恐毀！　達人：沒有片商敢合作

唐治平多次脫序「堅拒就醫」：我沒問題！　經紀人無奈發聲曝最大難關

謝忻父母西班牙遇恐怖搶劫！「遭掐脖休克送醫」驚曝：飯店疑是共犯

靠蹭Toyz做90部片賺翻！YouTuber公開「驚人廣告收益」：財富自由的味道

徐乃麟出國「絕對不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕

快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」

結婚不是找契合的人！山本耕史「交往0日閃婚堀北真希」9年吐心聲

許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

乘風2024, 乘風破浪的姐姐, 浪姐5, 韓雪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 歐陽靖曝育兒目標「別像他爸」！　3招養出happy kid：不再胡鬧發怒
  2. 《浪姐》韓雪「氣泡音歌聲」被嫌難聽　發文斥網友：不該調侃玩哏
  3. 《超人》三胞胎暴風抽高！　「13歲身高直逼爸」驚人近況曝光
  4. 工作人員集體中邪！《嘎啦》現場遇「裂嘴女」　李恩佑：差點尿出來
  5. 專訪／鄭麗媛讚《畢業》像「慢食」　揭與魏嘏雋演師生戀迷人之處
  6. 29歲港星罹罕癌又送醫！　消失5天…親姊證實惡化：下半身失去知覺
  7. 少女時代孝淵要來了！　7月林口開唱「還有其他二代團」
  8. 準金曲新人開唱求集氣　超大咖前輩來送祝福
  9. 快訊／王柏傑爆酒駕！謝欣穎現身還原事件　「他當天真的沒喝酒」
  10. 雷光夏消失歌壇9年「還拿了金馬獎」　再發新輯曝與父雷驤對談畫面

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366