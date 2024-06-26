《浪姐》韓雪「氣泡音歌聲」被嫌難聽　發文斥網友：不該調侃玩哏

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣節目《乘風2024》（浪姐5）正式進入最後比賽階段，女星韓雪在24日的直播中，代表團隊出戰獨唱賽。不過，她精心設計的唱法竟被不少網友嫌「難聽」，還被稱是「超絕黏糊氣泡音」，對此，韓雪於25日發文，嚴肅回應要網友「不該調侃和玩哏」。

▲韓雪在《浪姐》決賽直播中的表演掀起網友兩極評價。（圖／翻攝自微博）

韓雪在24日的節目直播中，演唱歌曲《負重一萬斤長大》，該曲是原唱者太一在看完電影《希望：為愛重生》後所寫下的歌，韓雪按照歌詞的意境，先是用原本的歌聲唱出第一段，接著變成小女孩的聲音、哭腔，最後則是以較滄桑的聲線呈現歌曲背後沉痛的故事。不過，韓雪的表演方式卻被部份網友狠批「唱得很難聽」、「毀了原本的歌」，掀起一陣熱烈議論。

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對此，韓雪於25日截圖營銷號的影片，發文寫道：「音樂審美自由，尊重每位網友發表聽感、觀感。但在這首歌裡，作者傳遞了受害者身體和心靈承受的『痛』。無論如何，也不應該成為調侃和玩哏的素材。請尊重作者和作品，謝謝！」

▲韓雪發文。（圖／翻攝自微博／韓雪）

韓雪的反應引起網友兩派看法，有人認為「唱得難聽還不讓人說，沒人不尊重原唱啊」、「沒人惡意玩歌的哏啊，不是說妳唱得難聽嗎」；不過，也有網友指出，韓雪截取的圖片中，對方拿她過世的軍人爺爺開玩笑，確實就是惡意，「玩哏也要適可而止！這個作品的背後是一個血淋淋的現實故事」、「批評韓雪唱歌難聽她沒否認啊，但她呼籲的是別拿她唱的這首歌玩哏」。

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／韓雪）