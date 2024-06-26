許維恩試管又失敗「卵子全用完」　暫停拼二胎...堅強：養好身體再努力

記者蔡琛儀／台北報導

許維恩、王家梁夫婦去年迎接愛女「忒忒」誕生，時光匆匆，如今忒忒也滿一歲了，今（26日）夫妻倆為寶貝女兒舉辦抓周派對，邀請眾親友到場，不過許維恩今坦言，她除了今年過年前嘗試做人工受孕失敗，其實後來4月底有嘗試再植入一次胚胎，結果不幸再次失敗。

▲許維恩、王家梁為女兒忒忒舉辦抓周派對。（圖／記者黃克翔攝）

僅剩的最後一顆卵子沒了，等於若要第二胎，必須整個療程重新來過，但她打排卵針會身體不適、浮腫，因此現在二胎計畫暫緩，採順其自然的心情，「 我現在就慢慢恢復中，先把身體養好再說，養好再繼續努力好了。」而王家梁則說一開始就希望老婆試兩次就好，但許維恩想再多試一次，語氣中滿是心疼。

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平常在家，夫妻倆都會避免讓女兒爬高，某一次不慎跌倒，許維恩衝過去一看，女兒已經自己爬起身來站著哭；最驚險的莫過於女兒先前誤食別針的意外，還有一次被婆婆看到女兒抓螞蟻起來放到嘴巴吃。

▲許維恩、王家梁一起親女兒。（圖／記者黃克翔攝）

許維恩也爆料，女兒早上起床都會主動去親王家梁的嘴巴，王家梁笑說：「還會用舌頭舔我的臉。」許維恩表示不會吃醋，反而覺得很甜蜜。至於生了孩子後，夫妻倆是否還有兩人獨處的時間？許維恩說會等忒忒睡著，兩人一起看電影放鬆，被問到有沒有遇過親熱到一半，女兒突然驚醒當場目睹的狀況，許維恩大笑：「不可能在她面前做這些事啦！」