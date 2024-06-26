Bruno Mars火星人布魯諾票價公開！最低只要2800　網敲碗喊：超佛

記者蕭采薇／台北報導

2024夏天最瘋狂的超級大秀！流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars），繼年初在東京巨蛋一連七場完售演出後，9月8日帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》強勢登上高雄世運主場館演出。26日票價公佈，最低2800元就能進場，搖滾區最低也只要4800元。

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）9月即將來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

主辦單位26日公開火星人布魯諾《Bruno Mars Live in Kaohsiung》票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package，分別要價8000和9000元外，一般門票最高5800元，最低價也只要2800元，如果想進去搖滾區嗨，票價則為4800元起跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲火星人布魯諾（Bruno Mars）票價公開。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan臉書粉絲專頁）

票價公開後，許多粉絲喊「超佛！」但更多人擔心搶不到票，已經預先喊：「希望到時秒殺的話，有希望加場。」Live Nation Taiwan會員於6月27日早上10點至晚上11點59分可獨家搶先購票，6月28日早上10點起拓元售票系統全面開賣，限量VIP套票接續登場。