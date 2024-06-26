巴奈金曲提前慶功開唱　「紀念中捷事故死者」藏洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

原住民歌手巴奈以台語專輯《夜婆》入圍金曲獎三項大獎，並於典禮前一周舉行全台語的「慶功演唱會」分享喜悅，難得開唱的她，包含導演楊雅喆都特地到場力挺，她還選唱電影《血觀音》的主題曲〈滿樹翠碧〉，成為當晚一大驚喜；此外，為了紀念去年命喪台中捷運事故的好友林淑雅教授，巴奈現場帶來一首〈人權媽祖婆〉，希望藉由音樂讓大家記得這件工安悲劇。

▲巴奈提前舉辦「金曲慶功演唱會」。（圖／Legacy提供）

巴奈出道超過30年，去年首次發行台語專輯《夜婆》，並第一次舉辦全台語演唱會「夜婆會飛月娘有影」，當天她以10人樂隊大編制呈現專輯的音樂風貌，並以黃色訂製衣服和低沉嗓音吟唱出歌曲裡的農村景象，也和專輯製作人柯智豪在台上「鬥嘴鼓」，並解釋專輯裡每首歌背後所隱藏的故事，讓全場笑聲不斷。

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柯智豪說：「這張《夜婆》專輯裡面最早的一首歌在15年前就寫好了，但在去年才把〈夜婆〉這首歌順利完成，還是一位某晚跟父親看電視時，他突然的一句話，才讓我有靈感持續創作，讓這張專輯等了15年才順利完成。」柯智豪也表示能用一張唱片跟巴奈分享一大半的人生，是一件非常幸福的事，也感謝大家來願意到現場一起分享喜悅。

▲巴奈對於金曲獎抱持平常心。（圖／Legacy提供）

對於即將到來的金曲獎，巴奈表示平常心，認為「評審想給就自然會得獎」，演唱會當天，也有不少樂迷高喊期待巴奈上台領獎，她也提到：「無論結果如何，在演出前夕得知已經先拿到新加坡FMA的年度專輯，已經讓我非常開心了。」