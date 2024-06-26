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網美切肌瘤被割破腸子「禾馨回應了」！劇痛2周身心崩潰　和解內幕曝

Jane去年因頻繁跑醫院檢查、開刀，情緒低落。（翻攝自Jane IG）

圖文／鏡週刊

據台大醫院電子報資訊，子宮肌瘤是最常見的骨盆腔肌瘤，多數是良性，大部分沒有症狀；35歲的婦女中，約4到5人就有一人罹患，若長得太快或持續長大，就會建議手術切除。

據查，子宮肌瘤手術雖然常見，但沒有任何手術及醫療處置是沒有風險的，常見如出血、凝血不全，或是感染、腸胃道受傷、泌尿道受傷、過敏反應、溫度傷害、腹部疝氣等，完成手術3到4天後若仍感到腹痛，應立即就醫檢查。

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針對Jane的這起醫療糾紛，本刊詢問禾馨，診所表示：「我們對於病患的不幸深感遺憾，因本案已進入司法程序，且事關病人隱私，不便透露更多訊息，但會盡全力協助病患。」至於手術意外發生成因，禾馨則回應：「手術的環節非常多，不管是小手術、大手術都有一定風險，目前就是等待司法判決裁定。」

據友人透露，網美在手術後回家休養，卻每天肚子痛到不能睡覺，睡覺只能坐著睡，無法躺下，忍受了2週的劇痛後去檢查，才發現是因子宮肌瘤手術的意外造成腸子破裂，使她身心受創，向韓醫師索賠600萬元。

另外根據本刊了解，與網美發生醫療糾紛之後，是由韓健明私下透過律師和網美和解，並未交給禾馨院方處理，但因雙方一直無法協商成功，後續才由禾馨介入。

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