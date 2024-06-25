直擊／金智媛把頭髮剪了！緊身禮服現身比例超犯規　甜喊：想喝珍奶

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星金智媛25日出席時尚活動，現場粉絲從早上8點就到場支持，直至晚間7點已經多達1500名粉絲塞爆附近交通，她約莫7點40分左右到場，穿著一襲貼身黑色禮服，還剪成平瀏海、高層次剪，絕美造型引起全場尖叫聲不斷。

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▲金智媛出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）



金智媛25日現身位於新光三越Diamond Towers二館的DIOR全新概念店活動，大批媒體、民眾到場支持，雖然現場下著大雨，但女神魅力不減，不斷向四方攝影機放送飛吻，露出甜美笑容，一顰一笑都引起滿滿尖叫聲。

金智媛首次來到台灣，她溫柔地說著「粉絲真的非常熱情，此刻心情非常開心」，並表示想要喝喝看珍珠奶茶、芒果冰，而她即將於7月21日在台北舉辦粉絲見面會，她不忘預告「我很期待跟粉絲一起度過時間，希望共度美好的一晚」。

▲金智媛出席DIOR開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）



值得一提的是，金智媛在戲劇《淚之女王》留著霸氣的旁分長髮，25日現身活動上時，已經剪成空氣瀏海，還把長髮剪成高層次，煥然一新的造型現身，引起大批粉絲瘋狂尖叫，現場不斷大喊「姐姐好美」，默契一致為她呼喊。

▼▲金智媛在台灣換髮型，把頭髮剪得較為俐落了。（圖／記者林敬旻攝）

