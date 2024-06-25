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14歲「最萌國中生」是她！　母胎單身...陌生人送超肉麻情書示愛

記者蔡琛儀／台北報導

新人女團「幽靈水晶」透過募資終於順利出道，並推出單曲〈freaky girl〉。幽靈水晶由書蘊、子瑄、芝婷、子秦、蔡菜和昀靚組成，其中「忙內」昀靚年紀僅14歲，目前還是在學中的國中生，由於友團「幻藍小熊」的Nico被封為「最美國中生」，她被問到有沒有也想要一個頭銜，蔡蔡虧她是：「最吵國中生。」昀靚先是笑說當可愛國中生就好，後又說可以當「最萌國中生」。

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲「幽靈水晶CRYXTAL」14歲忙內昀靚。（圖／記者湯興漢攝）

昀靚目前課業事業兩頭燒，透露有時候真的上課時會累到睡著，「老師上課都會叫我起來，知道我比較累，會給我很多包容跟鼓勵，謝謝老師同學。」雖然她稱自己在班上沒有特別要好的朋友，但同學都會提醒她課業進度，讓她成績維持在中段班；子瑄身為團中的學霸，目前就讀台北市立大學，還身兼AKB48 Team TP團員，更是忙得不可開交，體力比較不好的她，也會找工作空檔補眠。

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團員們除了書蘊全都是母胎單身，昀靚坦言有收過不認識的人寫給她情書，肉麻寫：「看到妳就像看到太陽。」她也立刻拒絕對方：「就說我現在沒有很想談戀愛，而且我還有課業跟事業，跟姐姐們待在一起就夠了。」23歲的書蘊則是國高中有交過兩任男友，她坦言之前的戀愛經驗有幫助到演戲及歌唱上的情緒，「但妹妹們不可以談戀愛！現在有工作不行，以前還沒出道可以。」

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲女團「幽靈水晶CRYXTAL」正式出道。（圖／記者湯興漢攝）

談到理想型，子瑄說最愛看偶像劇跟戀綜節目，喜歡個子很高、高冷學霸型；子秦稱自己是感覺型，但很迷U:NUS的蔡承祐；書蘊則愛南韓男團TXT的成員崔然竣，「非常認真努力型，對大家也很好的那種，每次都會被他舞台魅力吸引。」愛看動漫的蔡蔡則喜歡《咒術迴戰》中的五條悟；昀靚的理想型是男神許光漢，更表示要跟前輩多學習。

▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」成員（由上至下）子瑄、芝婷、子秦、書蘊、蔡蔡。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼女團「幽靈水晶CRYXTAL」媒體見面會。（圖／記者湯興漢攝）

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