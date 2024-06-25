Ozone爆內鬨！　祖安「1事講嘸聽」哲言火大臭臉不忍了

▲Ozone為演唱會練團。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone將在8月3日攻蛋開唱，祖安、佳辰、煥鈞和哲言特別組成樂團，屆時將挑戰搖滾演出，今（25日）驗收成果，他們飆唱五月天的《憨人》，談及選歌原因，佳辰表示：「一直很喜歡這首歌，覺得《憨人》很符合我們現在這個年紀的心境，有些事情可以挑輕鬆的做，但我們都想要用最踏實的方式，盡力把事情做到最好，就像我們選擇挑戰樂團，也是很『憨人』的精神。」

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▲▼Ozone屆時將挑戰搖滾樂團演出。（圖／記者周宸亘攝）



至於團體中誰最「憨人」？他們不約而同笑說：「文廷最憨人。」煥鈞進一步解釋：「他很刻苦耐勞，為了自己的事情努力、願意吃苦。」接著也虧哲言是另類的憨人，「常忘東忘西，練團都忘記帶鼓棒。」問及練團時有無起過爭執？他們笑說每次哲言喊開始之前，祖安都還在調音，只能不斷重來，惹得哲言直接臭臉。

為了讓樂團演出效果不輸唱跳，他們除了每週固定到練團室報到之外，還利用工作空檔相約在公司一起練，每週練習時間長達25-30小時，等於每天要練習4-5個小時，因此子翔和文廷特別帶著「禮物」來到練團室探班，而禮物正是痠痛貼布，他們說：「其實我們近來訓練量爆增，大家都肌肉痠痛，很需要貼布幫忙舒緩一下。」於是他們在煥鈞的手腕、佳辰的小腿肌、哲言的肩膀和祖安的後腰分別貼上了貼布，也讓成員們的肌肉若隱若現亮了相，展現出近期魔鬼訓練的另一種結果。

