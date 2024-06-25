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劉亮佐遭亂傳「睡覺不對勁急送醫」　本尊出面：一副我快死掉的樣子

記者蔡宜芳／綜合報導

男星劉亮佐在去年曾透露自己有睡眠呼吸中止症，為了讓大家能重視問題，還擔任台灣睡眠醫學學會的公益大使。然而，近日竟有報導稱他「睡覺狀況不對勁緊急送醫」，劉亮佐為此親自發文澄清，無奈表示：「我健康得不得了，也正在順利地減重過程當中。」

▲▼劉亮佐遭亂傳「緊急送醫」本尊出面：一副我快死的樣子。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

▲劉亮佐去年透露自己有睡眠呼吸中止症。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

劉亮佐在貼文中表示，前兩天收到朋友傳來一則未註明時間、內容加油添醋的報導連結，「搞得我一副快死掉的樣子。」他解釋，該報導內容其實源自他去年擔任睡眠協會活動公益大使的新聞，「去年就已經有媒體寫得太聳動我已經留言並發mail去表達不滿，結果這幾天又被拿來重製並寫得更聳動，真是不好意思驚擾大家，請大家不要擔心。」

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▲▼劉亮佐遭亂傳「緊急送醫」本尊出面：一副我快死的樣子。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

▲劉亮佐澄清。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

此前，劉亮佐於去年3月發文表示，他在某一天睡覺時，被老婆趙小僑發現有呼吸停止的狀況，於是去做了睡眠檢測後，查出自己有中重度的睡眠呼吸中止症。他也希望透過自己參加公益活動的宣導，能讓更多人提早意識到危險、接受治療。

▲▼劉亮佐遭亂傳「緊急送醫」本尊出面：一副我快死的樣子。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

▲劉亮佐在去年發文分享發現症狀的過程。（圖／翻攝自Facebook／劉亮佐 / Renzo Liu）

【劉亮佐全文】

謝謝各方朋友及媒體的關心，
我健康的（得）不得了，
也正在順利地減重過程當中。

前兩天陸續有朋友傳來「莫名其妙」的媒體加油添醋也沒註明時間的一則「報導」，
搞得我一副快死掉的樣子
澄清一下，
原本是我去年擔任睡眠協會活動公益大使的新聞，
去年就已經有媒體寫得太聳動我已經留言並發mail去表達不滿，
結果這幾天又被拿來重製並寫得更聳動
真是不好意思驚擾大家，
請大家不要擔心

截圖附上去年我的po文及媒體的報導，
並祝福大家平安健康
如果睡覺會打呼也注意一下有沒有睡眠呼吸中止症

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