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吳卓源捲感情風波2個多月！　無預警PO「錄音畫面」：以為找到幸福

記者高語璠／綜合報導

歌手吳卓源（Julia）有著「鄉民老婆」之稱，於今年4月被拍到與男星朱軒洋在公園熱吻，因而捲入感情風波。她今（24日）無預警發出在錄音室的影片，唱著「還以為找到幸福，結果全是錯誤」，似乎是將這段期間的心境用歌詞表達出來。

▲▼吳卓源無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

▲吳卓源陷感情風波將近2個多月。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

吳卓源稍早更新IG，透過影片可見到，她身處在錄音室，隨著音樂聲一下，她開始唱「就像傻瓜迷了路，話都說不出，有些事只有自己才清楚」、「不想再沈默，不想再哭了」、「還以為找到幸福，結果全是錯誤」等歌詞，與先前自彈自唱的歌曲似乎是同首歌。

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▲▼吳卓源無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94、berantzhu_0404）

▲吳卓源稍早無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

影片發布僅3小時，吸引近萬人按讚朝聖，寫下「等你好久，歡迎回來」、「好久沒聽到妳的聲音」、「再黑暗的路上我們陪著妳」，但也有人持不同意見，「不歡迎回來」、「有本事拿出證據來證明自己的清白啊，寫這種歌有什麼用」。

▲▼吳卓源無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94、berantzhu_0404）

▲▼吳卓源無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94、berantzhu_0404）

▲網友評論。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94）

事實上，朱軒洋被爆出劈腿後，神隱2個多月，日前接受採訪時表示，「蠻內疚的，我也知道說什麼都沒什麼用，我今天想出來說，是因為真的是我的錯，讓兩位女生受傷。」被問到對方是否接受道歉，他則說 ：「接不接受不是我能說的。」

▲▼吳卓源無預警釋出錄音畫面。（圖／翻攝自Instagram／juliawu94、berantzhu_0404）

▲朱軒洋日前接受採訪時向2位女生道歉。（圖／翻攝自Instagram／berantzhu_0404、juliawu94）

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