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李康生「斜頸症」舊疾復發　再爆誇張菸癮日抽30根

記者許逸群／台北報導

2024台北電影節昨舉行《無所住》台灣首映，全場座無虛席，導演蔡明亮今（24日）攜手演員李康生、亞儂．弘尚希出席媒體活動接受訪問。李康生透露，拍攝時天氣很熱，要打赤腳在約50度的石頭上行走，更透露近期身體狀況不太好，除了舊疾復發外，菸癮太大恐怕也是一個原因。

▲▼台北電影節《無所住》平面聯訪-蔡明亮 李康生、亞儂弘尚希。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡明亮（中）攜手李康生（左）與亞儂．弘尚希出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

李康生多年來都有斜頸症的狀況，最近仍會痠痛，且自爆菸癮太重，曾每天1包半（30根菸），希望能克制自己少抽一點。一旁的蔡明亮則透露，李康生曾向他說想戒菸，但才說完不久，又請託他在機場幫忙買菸，讓他自嘲：「一邊勸戒菸、一邊幫買菸。」

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▲▼台北電影節《無所住》平面聯訪-李康生。（圖／記者周宸亘攝）

▲李康生透露近期身體健康有些狀況。（圖／記者周宸亘攝）

「行者」系列從2012年開始，蔡明亮透過《無所住》實現了十年拍攝十部的計畫，總片長加總起來長達七小時之久，表示：「簡直就是一場夢。」而蔡明亮也透露「行者」系列會一直拍下去，下一部作品已確定將取景於韓國全州，更談及自己特別期待70歲的李康生到時候會怎麼「走」。

談及創作理念與反思，蔡明亮認為「行者」系列是一個實驗，想探問觀眾能否接受電影是由空間堆砌而成的一首詩、一幅畫，也分享到自己對於「行者」系列作品都會要求高規格的放映環境，以呈現電影的質感，致力帶領觀眾感受畫面的力量。

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關鍵字

北影, 台北電影節, 無所往, 行者, 李康生, 蔡明亮

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