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才下令「慶生就翻臉」！　任賢齊秒被萬人狂慶祝「騎車衝上台」

▲▼ 任賢齊迎來58歲生日。（圖／相信音樂提供）

▲ 任賢齊迎來58歲生日。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

任賢齊6月22、23日於成都鳳凰山體育公園綜合體育館舉行了兩場《齊跡2024世界巡迴演唱會》，23日適逢他58歲生日，早吩咐工作人員：「不要幫我搞什麼慶祝，禮物不要送，蛋糕不用砌，你們都健健康康，開開心心就已經是我最好的禮物。」還叮囑身邊工作人員，「誰搞慶祝我馬上翻臉。」但歌迷無論如何不肯放過他，22日頭場已經高舉手幅，全部一開口叫就是「生日快樂」，連他演出過後，回到酒店歌迷也圍倒大廳，他邊進門邊大唱生日歌給他聽。

▲▼ 任賢齊不愛慶祝生日。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 任賢齊不愛慶祝生日。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 任賢齊迎來58歲生日。（圖／相信音樂提供）

昨晚23日正是他的生日，任賢齊也逃不到現場歌迷發起萬人大合唱生日歌的祝福，因為是他生日，他想做什麼大家就讓他做什麼，一向對摩托車著迷的他，騎著摩托車上台還不滿足，還想把小電單車也帶上舞台，點唱時騎著小車兩邊跑來唱歌， 沒想到騎個小車演唱會完畢馬上變抖音熱搜。
 
問到他為什麼不想慶祝生日？他直言年紀愈大，生活愈簡單愈自在愈好：「開心健康就已經天天也值得慶祝生命可貴了。不必一定規定在生日那天吧？生日反而應該回家與媽媽慶祝，所以工作完了我會回彰化老家幾天探望父母。」

昨晚唱到〈有夢的人〉時，任賢齊向所有愛他的人致謝，台上表示：「我的夢想因為大家支持之下，已經實現，謝謝大家今天給我那麼多祝福，我想把所有的祝福跟現場每一個人分享，希望大家都可以喜樂、健康、平安。或者你現在未追到你的夢，不要放棄，只要堅持面對困難，夢想一定在後面等你。」

演出過後，也和工作人員吃麻辣火鍋慶功，成都主辦安排了三個變臉大師為他表演，變到最後變了個生日快樂出來，請任賢齊上台切蛋糕，說好了的不慶祝，愈玩愈大，還有拉麵師傅拉小齊上台，用拉麵圍著他不停跳舞，祝長壽永遠圍繞著他。

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