《墨雨》結局被罵爆！導演刪文…于正「悲觀壓倒樂觀」爆拍番外內幕

記者陳芊秀／綜合報導

復仇陸劇《墨雨雲間》於22日開放付費搶先看收官大結局，且還有推出番外劇情，然而結局被形容「藝術化處理」，引發網友罵聲，導演發文引發爭議後急刪。原本被大讚爽劇的作品瞬間面對各方批評，製作人于正發長文說明。

▲《墨雨雲間》被視為復仇爽劇爆紅，結局卻引發爭議。（圖／翻攝自微博）

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《墨雨雲間》完結篇上演肅國公出戰，護衛陸機被槍刺穿、文紀遭萬箭穿心，雙雙戰死，肅國公咬著薛芳菲的玉珮，獨自面對上前的大批敵軍，最後女主角在梅花樹下等待，遠處紅衣男子騎馬奔來。而番外則放送夫妻婚後甜蜜生活。

有人認為故事是悲劇結局（大陸簡稱BE），男主角咬著玉珮抬頭望天，加上當時戰到只剩一人，最後男子騎馬是女主角的想像畫面。另一派認為故事被處理成開放性結局（大陸簡稱OE），讓希望是圓滿結局（大陸簡稱HE）、悲劇結局的觀眾各自解讀。

▲《墨雨雲間》大結局，肅國公嘴咬玉珮項鍊抬頭望天。（圖／翻攝自微博）

而《墨雨》導演侶皓吉吉在大結局播出當晚PO影片，原本配文「大燕忠魂｜蕭蘅」，後來重新編輯貼文改成「待到臘梅花開之日，便是我凱旋之日，被網友視為「親自錘了結局是BE，被罵到文案改成OE」，疑似湧入大批留言罵爆，現在已經刪文。

▲導演侶皓吉吉在大結局PO影片，配文「大燕忠魂｜蕭蘅」。（圖／翻攝自微博）

▲侶皓吉吉重新編輯文字內容，被解讀「BE變OE」。（圖／翻攝自微博）

于正強調本劇是HE（圓滿結局）。他發長文解釋，雖然許多人質疑最後是女主角的幻想，但是薛芳菲在死人堆裡都能爬出來，蕭蘅為何不能？他寫道「其實人生有一萬種可能。只要你相信他回來了，他就回來了」，並分享自己的解讀就是馬蹄聲響起，蕭蘅回來了，芳菲一回頭故事大團圓。

接著于正透露加拍番外的內幕。原本串流平台希望王星越親錄一段旁白解釋結尾，他突然意識到，「有樂觀的人，就有悲觀的人，而且一般悲觀的人會壓倒樂觀的人，因為悲觀才會喋喋不休的想要證明自己是對的，而樂觀的人根本不在意爭論就活在自己的世界裡」。他為此連夜聯繫另一位導演馬詩歌，編劇揚州，火速敲定演員時間，在本月20日火速拍一段番外。他文末發下宣言：「自此之後，我所有的劇全部明確He，包括拍完的和在拍的，大家生活已經很累了，就不Be了，也不讓大家猜了，大家多多包涵。」

▲于正長文說明。（圖／翻攝自微博）



于正在回應網友時，多次強調結局是「一直是HE」，只是拍攝時「藝術化處理了」。他坦言導演突然想剪成BE，被他拉回來，為此雙方有點小爭執，「我一個樂觀的人跟他一個悲觀的人一起合作還蠻妙的，原諒他，他也貢獻了很多名場面呢」。

▲于正回應網友。（圖／翻攝自微博）

【于正發文】

墨雨雲間的曲終大家都有點意猶未盡，很多人覺得蕭蘅在千軍萬馬中很難突圍，所以結尾處應該是薛芳菲的幻想，但其實我不是這麽解讀的。你們想，從薛芳菲被活埋開始，就是一個死局，她也能從死人堆裡憑借著自己的能力爬出來，蕭蘅為何不能？即使力敵千軍難以想象，那麽會不會有欣賞他的敵軍想勸降呢？然後他將計就計做臥底呢？然後……其實人生有一萬種可能。只要你相信他回來了，他就回來了。戲劇的結局對應著我們生活中面對事物的態度，我的想法就是馬蹄聲響起，蕭蘅回來了，芳菲一回頭故事大團圓，我不想去拍那種相顧無言唯有淚千行之類，所以我回答網友的是HE，這也是我骨子裡認可的感覺。16號晚上，星越突然微信我說，平台希望他說一段旁白來解釋一下結尾，我思忖了一下，突然意識到有樂觀的人，就有悲觀的人，而且一般悲觀的人會壓倒樂觀的人，因為悲觀才會喋喋不休的想要證明自己是對的，而樂觀的人根本不在意爭論就活在自己的世界裡。於是我一拍大腿決定，與其說段旁白，不如就演出來給大家看。於是連夜把馬詩歌導演，編劇揚州拉起來，結合網上的梗，給大家炮制了這個番外，當晚劇本出來，湊演員時間，20號拍攝，連夜剪完，做後期，立刻就發了出來。我覺得蠻好的，可以讓大家更明確的看到故事的結局，篤定比解讀好。自此之後，我所有的劇全部明確He，包括拍完的和在拍的，大家生活已經很累了，就不Be了，也不讓大家猜了，大家多多包涵。

2024-06-23 北京