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唱一半突被他喊「老婆」！　彭佳慧放閃甜回「老公」全場炸了

▲▼彭佳慧赴新加坡開唱。（圖／索尼音樂提供）

▲彭佳慧赴新加坡開唱。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌后彭佳慧日前於新加坡濱海藝術中心舉行「情歌太好聽」音樂會，以經典曲目〈199幾的他〉開場，接連帶來〈死心眼〉、〈聽說愛情回來過〉、〈相見恨晚〉等多首經典彭式情歌，更獻唱多首影響她至深的歌曲，包括惠妮休斯頓（Whitney Houston）、林憶蓮、陳淑華、王菲等歌后級歌手的經典作品，展現她超強的Live實力和演唱魅力。

▲▼彭佳慧演唱多首經典歌。（圖／索尼音樂提供）

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▲▼彭佳慧演唱多首經典歌。（圖／索尼音樂提供）

▲▼彭佳慧赴新加坡開唱。（圖／索尼音樂提供）

為配合場地離海近的特性，特別選唱台語歌后江蕙的歌曲〈惜別的海岸〉，並請演唱會的音樂總監陳建騏改編成符合海邊浪漫氛圍的作品，全場歌迷都跟著她一起大合唱，雖然演唱會當天並沒有安排嘉賓，但彭佳慧直說：「大家就是我最棒的特別來賓！」謝謝歌迷們到場支持，而台下也熱情回應喊她「老婆」，彭佳慧更親暱回一聲「老公」，又打趣說：「很久沒叫人家老公了。」引起台下笑聲連連。
 
彭佳慧再次站上新加坡舞台舉行音樂會，剛好也在新加坡的好友Vivian徐若瑄排開行程，特別到場支持，演出時，彭佳慧為全場歌迷謀福利，讓工作人員給坐在台下的Vivian麥克風，Vivian現場在觀眾席清唱了情歌代表作〈愛笑的眼睛〉，彭佳慧笑說：「這件事Vivian真的不知道，全場只有我和導演知情，要送給全場觀眾驚喜！」Vivian坦言：「當時突然遞給我一支麥克風，真的嚇到了，忽然覺得背脊發涼。」
 
趁著演出空檔，彭佳慧與久未相聚的新加坡好友們再碰面，包括知名創作人李偲菘、李偉菘和曾來台發展的創作歌手黎沸揮聚餐，讓她大呼此行太開心，不僅前往著名景點魚尾獅公園，還欣賞了酒店的燈光秀，更吃到了想念許久的胡椒螃蟹、肉骨茶等著名美食，彭佳慧也笑說：「出外靠朋友，還好新加坡有很多好朋友，讓我想吃的美食都吃到了！」
 

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