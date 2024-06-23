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8年男友劈腿慣犯「帶回家啪還留性愛照」！　劉心語遭施暴急斷開

記者張筱涵／綜合報導

劉心語在節目《單身行不行》中提到，自己曾有一段交往8年且論及婚嫁的感情。然而，這段感情中早有跡象顯示男友出軌，但她一直沒有正視，直到最後收到男友與第三者的床照和後續的相處才真正看開。

▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲劉心語分手8年男友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

劉心語對這段感情付出極多，當男友當海軍感到難受又孤單時，她每天寫信鼓勵，在懇親和收假的時候，會精心打扮，儘管車程要三個小時也一定會到，因為她早已認定男友是要共度一生的對象。怎料，在一次上大夜班時，她接到一通哭泣的女生來電，對方說「妳男朋友不要我了」，她起初以為是詐騙，直到收到女生和男友的床照，且背景竟然是他們與男方父親同住的家，才相信男友真的出軌。

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▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲劉心語見男友出軌鐵證，背景竟然還是他們同居處。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

隨後，劉心語發現男友早在一年多前就開始出軌，攤牌後，男友跪求原諒。劉心語向媽媽訴苦，媽媽勸她原諒，但床照的陰影深埋在心，使她難以釋懷，開始避免與男友的肢體接觸。最終，男友以暴力相對，她嚇得掙脫並奪門而出。其實，剛開始交往時，劉心語就發現自己莫名其妙成了小三，對方斷開幾周後回來說已經與前女友斷乾淨，她才重新交往。儘管這些年來她發現過男友的曖昧簡訊和摩鐵發票，但都被對方的花言巧語騙過。

▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲劉心語遭男友暴力相向。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

這段感情中，不僅男友有問題，劉心語還遭到男友媽媽的嫌棄。有次男友媽媽嫌她手上有魚腥味，甚至偷聽到她說：「她們家是賣魚的欸，我不想跟這樣的人結親家。」諮商心裡師林嘉歆聽了這段故事就說，劉心語的前男友就是很會投其所好，她也曾遇過許多另一半外遇的案例，都是不願承認那些蛛絲馬跡，到最後被強迫面對時的創傷會很大。

▲▼劉心語。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲劉心語曾被男友媽媽嫌棄。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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