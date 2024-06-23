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Lala爆前男友性癖「要求穿女優同款衣」！情趣一半突指令：從我身上踩過去

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（24日）晚10點播出「沒比較不知道誰的怪！女明星的奇葩前男友」，藝人Lala不能接受前男友的特殊癖：「他常送我禮物，但送的都是絲襪、高跟鞋、OL裝，他看我都沒穿出門，就叫我在家穿著走秀，我想說這是他送我的心意，也是一種情趣，結果我走到一半，他突然躺下說『妳從我身上踩過去』。」

▲▼琳妲。（圖／中天綜合台提供）

▲Lala爆料前男友性癖好。（圖／中天綜合台提供）

最後兩人是分手收場，Lala說：「我發現他送我的東西，都是他電腦很多謎片的同款，我覺得他只是把我包裝成他想要的對象。」Lala還曾被韓系花美男的「真面目」嚇跑：「剛認識時，他每天都西裝筆挺，打扮得風度翩翩，同居之後才發現他全身皮膚病，不吃藥也不擦藥，一發作就瘋狂抓癢，皮屑跟血都噴出來。」而前男友還有另一個讓她崩潰的習性：「他整臉都是青春痘，可惡的是，他的樂趣是喜歡擠痘痘噴我，超噁心！」

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▲▼蘇心甯,Lala。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

▲Lala曝前男友全身皮膚病。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

陳艾熙前男友的貼心舉動卻讓媽媽備感壓力：「剛開始覺得這個男生很體貼，我們去逛街，他都會說『這很適合妳媽媽，要不要也幫媽媽買一個』，但交往半年後，男友自告奮勇陪媽媽去回診，結果媽媽回來臉色就怪怪的。」陳艾熙追問後，發現前男友的行為有些越矩：「我媽很怕是自己想太多，但她說他都會有點刻意的肢體接觸，還有醫院很冷，他跟韓劇一樣，從後面幫我媽披外套。」

▲▼琳妲。（圖／中天綜合台提供）

▲陳艾熙抱怨前男友。（圖／中天綜合台提供）

陳艾熙說這類行徑還不只一次：「我們一起去吃飯，媽媽吃東西沾到嘴巴，他在我面前很自然的拿著紙巾擦我媽的嘴角，那次之後我媽完全不敢來找我。」這讓她不禁懷疑前男友似乎有戀母情結：「我提說要陪他去看心理諮商，結果他直接暴怒，剛好我跟他前女友有共同朋友，我跟他聊到這件事，他說前女友也是因為這樣跟他分手。」

 

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Lala, 小明星大跟班, 陳艾熙, 情趣用品

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