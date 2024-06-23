香蕉哥哥曬「18年前後」對比！　零變化驚呆網：不是昨天的照片欸

記者高語璠／綜合報導

香蕉哥哥（林掄元）在兒童台任職多年，是許多小朋友心中的童年回憶，因凍齡的外型讓人猜不出真實年紀。他近日透過社群發出「18年前後對比照」，吸引544萬人按讚朝聖，令網友直呼「不是昨天的照片欸」。

▲香蕉哥哥分享18年前後對比照。（圖／翻攝自Instagram／banana585858）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過香蕉哥哥分享的影片可見到，他身穿印有「香蕉哥哥」字樣的背心，頭戴髮帶，下一顆鏡頭時間拉回2006年，也以相同服裝亮相。格外引人注意的是，這18年的歲月絲毫沒有在他臉上留下痕跡，連本人都驚呼「陪你長大的瞬間，我也嚇到」。

▲香蕉哥哥凍齡的外貌，看不出他真實年紀。（圖／翻攝自Instagram／banana585858）

短短幾秒鐘的影片，這群人董仔、顏曉筠分別留言「根本沒變啊！！！是吃香蕉凍齡嗎」、「香蕉哥哥這是同一天拍的吧」，其他網友則表示「香蕉哥哥真的謝謝你在我童年裡，而且你真的是不老男神」、「到底哪裡不一樣誰可以告訴我」、「32歲跟50歲根本一模一樣」。

此前，香蕉哥哥迎來50歲生日時，年齡就掀起熱烈討論，當時有許多人開玩笑問說「是不是吃小孩來保持長生不老」，對此，他打趣回應道「塗抹孩子的微笑」。