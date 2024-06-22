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溫翠蘋遭假富商「騙吃」糾纏3年！做白工氣炸　親揭財產現況

記者劉宛欣／綜合報導

女星溫翠蘋早年參加選美比賽後出道走紅，近年來她轉戰室內設計，成為一名成功的室內設計總監，收入超越了當藝人時的通告費。她近日登上節目《命運好好玩》，分享開公司後，曾被一名假富商欺騙，對方以合作名義接近她，最終卻沒有任何後續，讓她白付了一頓大餐就算了，對方竟然還跟她的助理借錢不還，令她感到十分憤怒。

▲溫翠蘋開設計公司接案遇到假富商。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲溫翠蘋開設計公司接案。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

溫翠蘋也分享了她從美國室內設計學院畢業後的生涯。她指出與當藝人時相比，室內設計師的收入更為可觀「當設計師3個月接一個案子大概至少百萬」，不少人以為她開公司後財富自由，但她急忙解釋自己對財富自由的定義「財富自由是在美國、台灣都有一間房，而且還完所有貸款，手邊現金大概要有3到5千萬」，但目前她只達到一半。

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▲溫翠蘋開設計公司接案遇到假富商。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

▲溫翠蘋分享遇到假富商的經歷。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

溫翠蘋聊起假富商相當生氣，本以為是大案子，但雙方吃完飯之後一直沒有下文「我後來才發現這個人根本就是一個大騙子，害我白做工！」這件事也提醒了她，未來將嚴格篩選合作條件「不跟我簽約、不先訂金給我、不相信我的能力、絕對就不要跟我談了」。

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