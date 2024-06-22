吳慷仁《破浪男女》首嚐3P　顫抖體驗　舔那裡很鹹崩潰了

記者葉文正／台北報導

今夏最「赤裸」，血淋淋探討男女性愛的《破浪男友》，今天在中山堂驚喜首映，觀眾在關影前完全不知道自己會看到什麼片，男主角吳慷仁更是首度在大銀幕嘗試3P，畫面相當震撼。

▲吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

影帝吳慷仁首度有如此大膽嘗試，但他對於另兩位演員柯煒林與梁湘華的「她們哭到，讓我感覺得椅子一直震動，覺得他們倆個煩死了，片子我之前就看過了，沒想到大螢幕有更多細節讓我看到，例如湘華與煒林的大戰，感覺導演真的很會剪，拍攝時即便我全裸也沒有尷尬，但過去沒接觸過這樣的戲，台灣彈性說愛的片沒有太多，面對性愛拍攝的人心態很重要，如果尷尬，如果顧忌太多，或是蜻蜓點水，過程中彼此拉扯。」

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▲吳慷仁坦承舔了男演員的那裡。（圖／記者李毓康攝）

談到3P橋段，他說那個男演員應該有感受到我的真誠，舔的時候覺得鹹鹹的。他也被問到是否想要體驗繩縛橋段，我筋有點硬，但最後十字架繩結很好看。

▲劉主平(左)、吳慷仁在片中有不少大膽性愛戲。（圖／記者李毓康攝）

從頭到尾都赤裸裸的劉主平雖然有不少大膽裸露戲，但她也認為，「不管任何場面，就很日常，不會尷尬，很像在家裡很自在，我也想要體驗一下繩縛的感覺，像是另一種藝術品。」

▲導演楊雅喆(左起)、柯煒林、梁湘華、劉主平、吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

梁湘華在戲中也是生平超重大演出，酥胸在觀眾眼前裸裎，她表示說：「我本來想說會不會超出我預想的害羞，我覺得可以非常專心在四個角色的流動間，更清楚為何剪接是這樣剪，可以帶領觀眾一起呼吸，看主平在水下時，覺得她很像嬰兒的身體，很美，不會覺得噁心色情，我被繩縛也覺得好美。」

來自香港的柯煒林認為，這是第三次觀影，才可以好好當一個觀眾去看，哭很慘，觀眾有反應，就感性默默在哭，我們都很慘，綁自己都在痛苦，哭到那樣，從隔壁跑過去制止他，沒受過傷的人看不懂，捅人家還是會痛。導演喊卡我是真的倒在一邊大哭一場。

導演楊雅喆說，拍攝過程不能有自己的情緒，「這4人的個性都有一部分從我身體出去。我在推特裡跟很多人聊，包括約炮群體，生理上男性的角色企圖理解女性的感受，所以很多事情沒有標準答案，小綠的疑惑就是我田調的疑惑，每個人都會懷疑到自己正不正常，有些其實是靈與肉結合的東西。楊雅喆也說，被綁縛像是觀落陰，很爽，最難受是一直被監製要求全部重剪，真的想哭。