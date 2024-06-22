ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁《破浪男女》首嚐3P　顫抖體驗　舔那裡很鹹崩潰了

記者葉文正／台北報導

今夏最「赤裸」，血淋淋探討男女性愛的《破浪男友》，今天在中山堂驚喜首映，觀眾在關影前完全不知道自己會看到什麼片，男主角吳慷仁更是首度在大銀幕嘗試3P，畫面相當震撼。

▲▼吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

影帝吳慷仁首度有如此大膽嘗試，但他對於另兩位演員柯煒林與梁湘華的「她們哭到，讓我感覺得椅子一直震動，覺得他們倆個煩死了，片子我之前就看過了，沒想到大螢幕有更多細節讓我看到，例如湘華與煒林的大戰，感覺導演真的很會剪，拍攝時即便我全裸也沒有尷尬，但過去沒接觸過這樣的戲，台灣彈性說愛的片沒有太多，面對性愛拍攝的人心態很重要，如果尷尬，如果顧忌太多，或是蜻蜓點水，過程中彼此拉扯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳慷仁坦承舔了男演員的那裡。（圖／記者李毓康攝）

談到3P橋段，他說那個男演員應該有感受到我的真誠，舔的時候覺得鹹鹹的。他也被問到是否想要體驗繩縛橋段，我筋有點硬，但最後十字架繩結很好看。

▲▼劉主平(左)、吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

劉主平(左)、吳慷仁在片中有不少大膽性愛戲。（圖／記者李毓康攝）

從頭到尾都赤裸裸的劉主平雖然有不少大膽裸露戲，但她也認為，「不管任何場面，就很日常，不會尷尬，很像在家裡很自在，我也想要體驗一下繩縛的感覺，像是另一種藝術品。」

▲▼導演楊雅喆(左起)、柯煒林、梁湘華、劉主平、吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲導演楊雅喆(左起)、柯煒林、梁湘華、劉主平、吳慷仁出席《破浪男女》星光首映記者會。（圖／記者李毓康攝）

梁湘華在戲中也是生平超重大演出，酥胸在觀眾眼前裸裎，她表示說：「我本來想說會不會超出我預想的害羞，我覺得可以非常專心在四個角色的流動間，更清楚為何剪接是這樣剪，可以帶領觀眾一起呼吸，看主平在水下時，覺得她很像嬰兒的身體，很美，不會覺得噁心色情，我被繩縛也覺得好美。」

來自香港的柯煒林認為，這是第三次觀影，才可以好好當一個觀眾去看，哭很慘，觀眾有反應，就感性默默在哭，我們都很慘，綁自己都在痛苦，哭到那樣，從隔壁跑過去制止他，沒受過傷的人看不懂，捅人家還是會痛。導演喊卡我是真的倒在一邊大哭一場。

導演楊雅喆說，拍攝過程不能有自己的情緒，「這4人的個性都有一部分從我身體出去。我在推特裡跟很多人聊，包括約炮群體，生理上男性的角色企圖理解女性的感受，所以很多事情沒有標準答案，小綠的疑惑就是我田調的疑惑，每個人都會懷疑到自己正不正常，有些其實是靈與肉結合的東西。楊雅喆也說，被綁縛像是觀落陰，很爽，最難受是一直被監製要求全部重剪，真的想哭。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

推薦閱讀

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

潔哥社區游泳穿超辣！　解放超兇渾圓笑了：好像有點over

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債「竟找媽媽來情勒」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光　親告白老公身分

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！男客遇火災堅持摩擦洩慾　逃出吵殺價

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」！　歐若拉：連好友老婆他也約

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！　「自己選擇自己承擔」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳慷仁, 楊雅喆, 劉主平, 破浪男女

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃正音官司再+1！「抓錯小三亂罵」被告了：會拿出誠意處理
  2. 隋棠出國脫了「秀美背＋側半球」！　解放逆天長腿激辣
  3. 直擊／粉絲狂撩「泡麵還是我」　D.O.直男式回答：拍謝，我選泡麵
  4. 劉亦菲新戲「2集狂吻15次」被批太鹹濕！觀眾喊棄劇　編劇回應了
  5. 控蕭淑慎尪是渣男！　「不知他有沒有刪」嫩妹憂性愛影片外流
  6. 《柯南》安室透聲優換人！古谷徹「出軌逼女粉墮胎」形象GG：心痛請辭
  7. 控蕭淑慎尪騙錢騙色　嫩妹起底！高中畢業靠車用平板「賺第1桶金」
  8. 白家綺被笑是大嬸怒了　痛定思痛一個月瘦8公斤
  9. 自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹自爆是小三　向蕭淑慎認錯：很抱歉
  10. 鬼鬼認了「還是單身」　自揭：最愛23公分...分享私密保養方法

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366