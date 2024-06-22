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小龍女又來堅強外援　各務禮美奈父親是廣告明星

記者葉文正／台北報導

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，舉辦「2024全心全意為妳 Dragon Beauties小龍女徵選會」讓身高165公分、體重45公斤，擁有台日混血，以實境節目《炸裂吧！女孩》打響知名度的各務禮美奈，搶得報名頭香，拿下1號參選者的資格。

▲各務禮美奈爸爸是廣告明星。（圖／翻攝各務禮美奈IG）

▲各務禮美奈爸爸是廣告明星。（圖／翻攝各務禮美奈IG）

小龍女還找來曾是韓國人氣女團CLC成員、周子瑜、舒華的好友Elkie莊錠欣擔任她的私人特訓老師，讓各務禮美奈猶如吃了定心丸般，全心全意放膽衝！Elkie 表示：我支持他，當他背後的女人，她徵選啦啦隊，那我就是她的啦啦隊！

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▲各務禮美奈爸爸是廣告明星。（圖／翻攝各務禮美奈IG）

▲各務禮美奈搶頭香。（圖／莉奈享務所）

徵選搶到頭香，成為第一位報名的各務禮美奈表示：「之前參加《炸裂吧！女孩》節目就是紅隊，跟味全龍一樣是紅色，而我自己最喜歡的顏色也是紅色，加上我很渴望在舞台的感覺，所以當看到小龍女徵選的資訊，就立刻報名。」

▲各務禮美奈爸爸是廣告明星。（圖／翻攝各務禮美奈IG）

▲Elkie莊錠欣 6/27將要實體發行自己的第一張迷你專輯。（圖／莉奈享務所）

各務里美奈為了練舞，花了一個月的時間，同時也加強自己的律動感及肢體力道的掌控，同時也學習表情訓練，加上自身就擁有會講日語的能力，只為求能表現的更有國際觀。體重部分也控制在43公斤左右，飲食則是，不碰澱粉，也不太吃甜點和消夜。她也強調，自己的個性是屬於慢熟型的，以前一上台表情都會出現緊張、僵硬的樣子，透過訓練克服心理壓力，現在已經好很多了。

能夠請到憑藉在韓國訓練多年的唱跳實力驚豔觀眾，韓國女團CLC前成員Elkie莊錠欣擔任她的私人特訓老師，各務禮美奈笑說，我是靠一噸飯就請到Elkie的！是透過《炸裂吧！女孩》節目錄製及紅隊相處過程與Elkie成為很鐵的姐妹，Elkie說：剛開始她是很斯文、很有氣質，熟了就發現，她是反差感很大，很真性情的人，於是就產生出好交情。

對於各務禮美奈徵選啦啦隊，Elkie也說，光看她的臉就及格了，其他舞蹈、才藝的部分，只要她好好享受舞台，放開了就很OK，這段時間她真的很努力，也積極跟同樣也熱愛棒球的經紀人，了解棒球的知識，還拖著我陪她來球場看比賽，這也是我人生第一次進球場看球賽，我希望第二次進球場就是看各務禮美奈跳啦啦隊，她真的很棒了，加油，請享受在球場的舞台 。

Elkie莊錠欣 6/27將要實體發行自己的第一張迷你專輯「#EK」這次迷你專輯希望呈現出，做自己，不要輕易被誰訂標籤的意思。各務禮美奈也說，如果選上小龍女，我一定會用盡各種方式，跟球迷大力推廣莊錠欣的歌，如果她能來球場當演唱嘉賓，我願意為她伴舞。

各務禮美奈的父親為日本知名廣告明星各務俊治，弟弟則是《全明星運動會》第四季參賽藝人各務孝太；談起與棒球的故事時，各務禮美奈說：「小時侯，星期六日爸爸都會帶我去看棒球，爸爸還買了一整疊的球場入場券，只要有時間，都會去看比賽；另外日本人都會一邊喝東西一邊看棒球，還會一起唱應援歌，這種畫面真的很美好。藉由這次參加小龍女徵選，能夠和爸爸一起懷念以前看球賽的感覺 ，當然我更希望徵選上就可以，讓爸爸在球場上看到我；爸爸會是我的頭號VIP，我也會希望讓家人都可以參與我在啦啦隊的表演，而恩師Elkie也是我家人的一部分。

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