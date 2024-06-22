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吳宗憲嗆玩掉半條命　潘若迪後悔「該在家裡含飴弄孫」

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》集合金馬影帝屈中恆、亞洲有氧天王潘若迪，搭配金鐘認證女配角米可白、台版渡邊直美Amanda、鄉民最愛的戰將胡祖薇與甜美啦啦隊女孩孟潔，眾人一起搭乘虎航前往韓國第二大城釜山。主持人憲哥一開始就震撼教育對大家說：「這次大家會掉半條命，絕對精彩刺激。」

▲《綜藝玩很大》韓國釜山出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲《綜藝玩很大》韓國釜山出外景。（圖／好看娛樂提供）

由黑隊坤達帶領潘若迪、Amanda、胡祖薇對抗黃隊KID、屈中恆、米可白、孟潔。憲哥宣布大夥在韓國最大的主題樂園「釜山樂天世界冒險樂園」大玩特玩，關卡任務必須換上高校制服，美女米可白、孟潔的畫面讓人拍不停但屈中恆和潘若迪穿高校制服裝扮超級違和，兩人激發嚴重舌戰，互嗆對方根本是校長出遊。

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▲《綜藝玩很大》韓國釜山出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲潘若迪後悔出外景。（圖／好看娛樂提供）
兩老嘴上功夫了得，潘若迪嗆屈中恆抬頭紋像百葉窗；屈中恆則反擊說：「你的牙齒美白做過頭，牙齒像磁磚。」兩人吵吵鬧鬧，憲哥看不下去，直接宣布開啟會外賽，現場PK老人卡拉OK對嘴大賽，求勝心切的潘若迪模仿起席琳狄翁，笑壞全場。」

▲《綜藝玩很大》韓國釜山出外景。（圖／好看娛樂提供）

▲一行人在釜山拼命。（圖／好看娛樂提供）
接著到老油井和雲霄飛車關卡，米可白、孟潔兩人驚聲尖叫崩潰爆哭，Amanda和胡祖薇在遊樂設施上，被嚇到完全忘了手中的攝影機，讓隊長坤達在空中大喊：「你們要拍自己呀！」


遊戲PK到一半的時候憲哥使出激將法說：「黑隊節節失利，現在已經無臉見人。」潘若迪在體力的關卡中拼盡全力，有感而發說：「到了這個年紀應該在家含飴弄孫才對。（意指怎麼會在這裡賣命？）」

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吳宗憲, KID, 坤達

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