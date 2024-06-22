58歲卜學亮身體出狀況！「再10年會壞掉」　禾浩辰一摸嚇到：很嚴重

▲禾浩辰因實境秀《我的明星村長》，和卜學亮、姚元浩、郭泓志、Matzka成為好友。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

33歲禾浩辰和卜學亮、姚元浩、郭泓志、Matzka因實境秀《我的明星村長》而成為好友，禾浩辰接受時報周刊CTWANT專訪時透露，隨著節目持續拍攝，大家一起去執行很多任務，也慢慢地會去關心彼此。他提到年紀快奔6的長老成員卜學亮身體狀況，「亮哥（卜學亮）真的駝背很嚴重，你想要拉都拉不直，所以我們就跟亮哥說 就是有點語重心長的說，希望他可以至少每個禮拜去按摩放鬆一次這樣子，然後適當地運動跟伸展，不然他身體可能再5年、10年就真的會壞掉」。

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禾浩辰表示某日幫卜學亮按摩背部時，發現硬度直逼龜殼，「亮哥很像背著一個龜殼，他以為自己是自然老化，之後有動起來，做一些農活後有比較好，動起來的狀況有越來越多，就大家如果仔細看節目的話，會感覺到亮哥真的有進步耶」。禾浩辰表示自己把卜學亮當父執輩的家人看待，還特別送了對方一支筋膜槍，幫助對方肌肉放鬆，「亮哥一直要塞錢給我，我說不用這個就送你就好」。

▲禾浩辰表示把卜學亮當家人看待，還特別送了對方一支筋膜槍。（圖／好看娛樂提供）

先前在節目中為桃園市龍潭區三水里的獨居老人清理堆積已久的垃圾，禾浩辰卻意外曝光害怕蟑螂的死穴，整段節目中尖叫逃跑至少超過10次之多，他解釋是小學4年級時，某日連續遇到蟑螂攻擊所留下來的陰影，先是一早泡牛奶時，打開奶粉罐就在裡面挖到硬硬的蟑螂屍體，之後在學校附近買了蔥油餅果腹，吃到一半又發現裡面夾著一隻蟑螂屍體，嚇到連忙吐出來，就連騎腳踏車回家的路上，都遇到飛行的大蟑螂，「從那一天開始我就不行了，就徹底被蟑螂征服，就是怕很怕蟑螂」。

▲對於在節目中因蟑螂尖叫逃跑，禾浩辰解釋是來自於國小的陰影。（圖／翻攝自我的明星村長臉書）

對於5人在節目中的角色分配？禾浩辰說：「我覺得浩哥（姚元浩）是真的蠻全能，生活歷練豐富、然後亮哥跟這些村民們的互動也是沒話說、Matzka的話就是天然的浪漫跟可愛，有點被Matzka圈粉了、郭哥（郭泓志）就是我們的行走的招牌，到哪裡都會造成一些小小的騷動，大家看到郭哥就立馬認出來、至於我的話就是笑容擔當，或是尖叫擔當？那些姐姐們看到我就是覺得我很甜，殊不知我體力也不錯，對啊！」

▲禾浩辰自稱體力活做得很不錯。（圖／翻攝自我的明星村長臉書）

當年以電影《等一個人咖啡》出道，禾浩辰近期除了電影、戲劇演出外，還陸續參與了《神秘五金行》、《我的明星村長》等實境秀拍攝，他透露說已有計劃想要製作關於籃球運動的節目，「未來想做3對3的鬥牛節目，走實境秀的風格，已經想的很徹底，想要的規格跟資金都很雄厚但不知道能不能成形」，至於成員人選，他透露有跟好友兼流量密碼柯震東聊過，「感覺上是8成有機會，但是他很貴」。

▲禾浩辰直言自己在節目中是笑容擔當。（圖／CTWANT提供）

▲禾浩辰透露未來計劃想要製作關於籃球運動實境秀。（圖／CTWANT提供）

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