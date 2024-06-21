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媽媽是金曲歌后！　林沛蕎曝最低要求：不要做犯法的事

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎29日將在小巨蛋登場，本屆客語音樂入圍者包括山狗大後生樂團、林沛蕎、柔米、葉穎與彭柏邑等入圍者，今（21日）都出席客家委員會舉辦的記者會，其中入圍本屆金曲最佳客語歌手的林沛蕎，是金曲獎客語歌后官靈芝的女兒，典禮當天會跟媽媽一起走紅毯，由於當年媽媽也是第一次入圍就得獎，她表示媽媽就是她「行走的吉祥物」。

▲▼客家委員會舉辦客語金曲入圍者媒體餐敘。（圖／新視紀整合行銷提供）

▲客家委員會舉辦客語金曲入圍者媒體餐敘，左起柔米、邱淑蟬、葉穎、彭柏邑、古秀妃主委、林沛蕎、顏志文(山狗大後生樂團)、林鈺婷、山狗大後生樂團。（圖／新視紀整合行銷提供）

本來是駐唱歌手的林沛蕎，首次發片就入圍金曲獎，表示公布入圍當天媽媽在電視前面大尖叫，「叫得比我還大聲。」她也透露媽媽非常支持女兒出道，從小就栽培林沛蕎學音樂，給了女兒很大的空間，「只要求我，不要做犯法的事情。」不過她小時候就到台北生活，很少說客語，讓她覺得很可惜，好在還有媽媽可以當她的客語老師。

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▲▼ 林沛蕎推出個人首張客語專輯。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲ 林沛蕎。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

而新人邱淑蟬剛獲得新加坡Freshmusic的最佳新人，更是本屆金曲獎的得獎熱門人選，從小跟家人說客語的她，熟練到寫歌可以直接用客語思考，雖然如此，她還是會覺得客語詞彙不夠用，因此花了台幣近萬元買了六堆詞典做為客語校正，讓她直呼：「太重要，我要把六堆詞典當作傳家之寶。」

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