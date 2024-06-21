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馬力歐敬佩白雲想援唐治平　馬媽媽簽大體捐贈　他尊重母親決定

記者葉文正／台北報導

演員唐治平因不認母親遺體一事，引起社會關切，近期精神狀態也讓親友擔心，而馬力歐今（21日）出席台語劇《我的意外室友》記者會，他表示沒與唐治平合作過，但很敬佩白雲伸出援手的行為。

▲▼我的意外室友 首播-馬力歐,百白,陳立庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬力歐(左起),百白,陳立庭 。（圖／記者黃克翔攝）

馬力歐說，他曾經請白雲幫忙處理家人後事，他75歲的母親約在4、5年前就簽了器官捐贈同意書，到時離世會讓醫學院當大體老師，馬力歐也說，「雖然不捨，卻也尊重母親決定。」

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▲▼馬力歐。（圖／中天綜合台提供）

▲馬力歐很愛家人。（圖／中天綜合台提供）

馬力歐也提到，母親4、5年前就簽了器官捐贈同意書，離世後將成大體老師，她跟馬力歐兄妹們說：「人走了就是沒有了，心裡記得媽媽就好。」馬力歐說很不捨但支持母親決定，80歲的父親也表達尊重，他也明白父母離世是早晚要面對的事，感慨說：「我也不曉得能不能堅強面對父母親離開，因為我們家人都是很相愛。」

▲▼馬力歐分享人生經歷。（圖／和展影視提供）

▲馬力歐分享人生經歷。（圖／和展影視提供）

馬力歐身為單傳獨子，家人沒有給過他結婚、生子的壓力，他還霸氣說：「我還指望你的小孩幫我掃墓嗎？」認為時代早已不同，沒有必要把壓力給下一代。《我的意外室友》6月23日起，每週日晚間八點公視台語台、十點於華視頻道播出。

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