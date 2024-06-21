林柏宏36歲長這樣！刮掉鬍子回春　「愈來愈少演學生了」

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏晉升新一代廣告王，21日再度出席奶茶代言活動。只是才剛一起合作電影《96分鐘》另一位男主角王柏傑，近日發生酒駕事件，被問及此事，林柏宏說：「我覺得他可能現在也是需要好好的休息靜，我也不方便去打擾他。」而林柏宏和王柏傑女友謝欣穎合作的電影《愛的噩夢》上映在即，他說：「沒有特別問候，我們之後就會碰到面了。」

▲林柏宏出席奶茶活動。（圖／記者蕭采薇攝）

王柏傑日前在內湖區與遊覽車擦撞，警方獲報到場實施酒測，酒測值高達0.44毫克，訊後被依酒駕公共危險罪逮捕。林柏宏因代言奶茶，廠商有送大量飲品到現場，是否藉此呼籲「開車前喝奶茶就好？」林柏宏說：「劇組同事都滿喜歡的，任何時候都可以喝奶茶。」

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林柏宏首度與王柏傑合拍電影《96分鐘》，林柏宏透露其實一直很欣賞對方演技，之前在工作和私下場合都有遇過：「（合作）很愉快耶！我其實一直很想要跟他拍戲，我覺得他就是演技非常好，然後我就是很欣賞他的電影，這一次我們兩個人（角色）都滿不一樣的。」覺得王柏傑是很有創造力的人，演戲上常有驚喜反饋。

▲林柏宏先前為角色造型蓄鬍，刮掉後又回春娃娃臉。（圖／立頓提供）

正在進行宣傳期的《愛的噩夢》，主演林柏宏透露自己還沒看過正式版本，屆時會在台北電影節欣賞：「我自己其實也有一點緊張，在中山堂人又很多。」提到下半年影劇作品工作，除了《都市懼集》之外，他也正在看其他劇本中，體會到最大的改變就是：「現在來找我的戲，愈來愈少演學生了。」

林柏宏不只36歲還有著娃娃臉，衣著下藏著好身材，因為有在健身，他特別推薦可以將原味蛋白粉混合奶茶一起喝，「滿足一下想喝飲料的心情，罪惡感也不會太重！」也透露只要不需要控制體重時，就會變身甜食控，好好放縱一下不忌口。

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