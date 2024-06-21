小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相淚求：放過我

記者王靖淳／綜合報導

藝人大炳（余炳賢）多年前因急性肺炎引發多重器官衰竭病逝，弟弟小炳（余俊賢）也就此淡出演藝圈，過去曾有過一段婚姻的他，獨自扶養女兒長大，沒想到今（21）日卻在臉書寫下長文，表示最近與前妻通過電話，透露對方提出可以幫忙撫養小孩。

▲小炳平時不常更新臉書動態。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）



小炳坦言，與前妻的通話讓他回憶起不堪回首的過去，並為此感到遺憾。他回憶起當年因工作不順和生活出現危機，婚姻也因此走到盡頭，表示當時無力挽留前妻的離去，並對自己感到無能。小炳提到，前妻為合理化拋家棄子的行為，利用媒體抹黑他，甚至逼他付錢，讓他感到身心俱疲。

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小炳指出，這些年來，受到前妻言行的影響，不僅讓他失去工作機會，甚至還在街頭被追打，遭遇生命威脅，讓他感到無比痛苦。他提到，最近與前妻的再度聯絡以及對方的媽媽在哥哥大炳喪禮上的行為，讓他感到相當失望及不解，「現在才要來說這種話到底是為什麼呢？我們不需要你的同情，也不需要你的可憐，算我求你，你放過我們吧。」

▲小炳今（21）日發文透露接到前妻的電話。（圖／翻攝自Facebook／余俊賢）

最後，小炳強調，經過這麼多年，他只希望能過上平靜的生活，並祝福前妻找到更有能力、疼愛她的人，表示自己將埋葬過去的恩怨，期望對方不要再干擾他和孩子的生活，「我祝你一生快樂，一生幸福，這是我最後的體溫。」他希望一切就此結束，讓雙方都能重新開始、告別過去。



【余俊賢臉書全文】

遺憾⋯真的很遺憾⋯沒想到多年後，我們會通上這種電話⋯心中這股沉痛的遺憾使我徹夜痛哭，讓我不斷想起那些不堪回首的歷史和過去⋯

有20年了吧，當時我工作不順利，生活出現危機，因此，你執意要離去，我知道我沒有能力將你挽留，真的都怪我無能。

但是你為了讓你自己拋家棄子的行為合理化，利用媒體將我傷害的體無完膚，把我黑化。為了逼我吐出錢來，你利用媒體來逼迫我就範。但，當時的我實在不明白，求去的人是你，為什麼我還要拿錢給你來成全你的拋家棄子呢？

直到最後，我也知道，你，我是留不住了，身為一個男人我只能成全你。你要自由？給你！要錢？給你！

放手的時候，即便心中有極大的憤怒，冤屈和不甘，但我還是眼睜睜地讓你離去，當年的我，也只剩下開口祝福你幸福的力氣和能力了⋯

只是，你在媒體上的抹黑攻擊卻帶給我空前的毁滅和危險。除了完全失去工作的機會外，我在路上還曾經被追打。最嚴重的是有一次，遇到有人要拿武器要傷害我。若真的傷到了，你可知道，這是害命的結果嗎？

而我自己，也因為不堪這些陌生的傷害，和你的背叛及毀滅般的打擊而去自殺⋯自殺失敗之後，為了小孩，我苟生至今⋯如今回首，實在是不堪⋯

只是，我好想問問你，當你在媒體上胡說八道的時候，你有想過你斷了孩子的生路嗎？有想過造成我的危險嗎？當你昧著良心做這些事情的時候，你有想過我們嗎？你有想過嗎？

而你自己也應該相當清楚，當年，你趁著我不在家的時候，你對小孩做過什麼恐怖的事，你心知肚明。當時我選擇不公開影像，因為我怕帶給孩子二次傷害，我和你不一樣。

本以為在這些事情之後，我們不會再有任何交集了。沒想到事隔多年，在我哥的喪禮上，我居然遇到你媽！我們家根本沒有邀請你們家任何人出席我哥的葬禮，為什麼你媽會來？？來了就算了，若是顧念昔日之情，來送送我哥我還能理解，但為什麼你媽穿的那麼像是參加喜宴一樣，穿得那麼亮麗，打扮得那麼花俏，還在現場不斷地跟我藝人朋友們寒暄問暖，交際應酬？？請問，你媽認識他們嗎？現在只要播放我哥追思會的紀念DVD就可以看見你媽在一片黑壓壓的人群中，穿著十分亮眼又醒目的在現場走來走去，還被當時的媒體記者來問我那個人到底是誰為什麼要穿這樣來參加你哥的追思會？？

過了這麽久了，回想一下，這一切到底是什麼意思我實在是看不懂⋯

而今，在多年後，這種孤單心死的夜晚，孩子漸長，成績很好，很有出息，卻和你通上這種遺憾的電話⋯

你說，你可以幫忙撫養小孩。

幫忙撫養小孩！？！？

小孩都成年出社會工作了還需要你我的撫養嗎？更何況我們的關係結束之際，當時小孩都還沒上幼稚園。現在大學都畢業了，你一次也沒回來看過小孩，現在才講這種話會不會太晚了？

你可知道我和小孩這一路是怎麼走過來的嗎？

當小孩吵著要你陪伴的時候你在哪裡？

當小孩有一年中了致命性的腸病毒差點不治於醫院時你在哪裡？

當我被這個被蒙蔽的世界攻擊的幾乎死去的時候你又在哪裡？

現在才要來說這種話到底是為什麼呢？

我們不需要你的同情，也不需要你的可憐，算我求你，你放過我們吧⋯我能做的，或是做不到的，我都給你了，請你不要再來打擾我們好不容易平靜的生活了⋯

至於孩子，她認不認你，那真是她的事情。不是這種時候拿錢出來就能彌補。真的！這麼作是沒有用的！

而我，對你雖然有極大的憤怒，我也從不曾在孩子面前說過一句你的不是，因為我認為這是我留給你最後的溫柔。

所以孩子認不認你真的是她的事情，不是任何人可以影響她的，你也是，而我也是。

我們之間所發生的那些恩恩怨怨，我會埋葬它，但我求你，別再出現來傷害我了⋯

若你認為我還有利可圖或是小孩讅你有利可圖。但事實上我們已經無利可讓你圖了。而若你還想再像過去一樣利用媒體來進行預謀傷害，逼我吐錢，那我也不會再像過去一樣，傻傻的，默默的讓你傷害了！

你若還要像過去一樣利用媒體胡作非為的話，我會配合我的律師讓你知道，有些事情非但不可做，而且還要付上代價。真的想要再陷害我的話，我也會讓你親身體會，有些法律的代價不是只是金錢的賠償那麼簡單了。

在此我再次聲明，我和你多年前已經結束，而當初也是你自己決定結束的，我們不可能再回到過去了⋯人跟人之間的關係真的不是你想走就走，想來就來的⋯

求求你，就讓我一生孤寂，也別再把我投身地獄了⋯你我之間，一切的錯就全歸在我身上吧。反正我已經被世界論斷、定罪這麼多年了，再多的錯我都扛，我也沒什麼好失去的了⋯

但我祝你一生快樂，一生幸福，這是我最後的體溫。

20年前，你已經決定，給你一生幸福的人不是我，我也就沒有資格和立場再這麼做了。所以我只能祝福你，希望你快樂，開心的度過每一天。

你一定要幸福，求求你，你一定要幸福！這樣才不會枉費當年我們那麼撕心裂肺的分離⋯請你一定要幸福，這是我最後的請求⋯這樣我這20年來所受的傷害就沒有白受了⋯

20年了，和你之間也應該要畫上休止符了。願你如了當年的願，找到一個比我更好，更有能力，更疼你，更愛你的人，這樣，我就滿足了⋯

擦乾眼淚，我要走了，你保重，永別了⋯