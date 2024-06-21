陳芳語秀「胸前黑色葡萄乾」引暴動　親揭真相：還有粉色蔓越莓

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語推出睽違多時的新專輯《kiki》，今（21日）出席電台活動宣傳，首波宣傳照以性感黑色美人魚姿態現身，但胸前兩個黑點格外引人注目，被戲稱是「葡萄乾」，陳芳語說，這也呼應了國外女權主義者提倡的「解放乳頭」，更說其實本來還有另一套衣服是粉紅色系，「看起來比較像蔓越莓。」由於視覺上更像裸體，因此被她打槍。

▲陳芳語為新專輯宣傳露出美背。（圖／記者林敬旻攝）

她為了製作專輯，壓力大到瘦了4、5公斤，常常錄音時整天只吃一個便當和水果，打趣說：「不小心瘦下來最開心！」也說男友、血肉果汁機鼓手彥文今年轉為素食者，非常喜歡她這次的專輯概念，更給了她很多鼓勵和建議，「他也很久沒看到女朋友那麼瘦了。」不過後來陳芳語去了一趟泰國度假，笑說又胖了一點回來。

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而她和彥文穩定交往2年，屢被傳出喜事將近，陳芳語表示雖然有談到結婚，但兩人目前真的還沒有打算，且男友最近忙著準備7月底的北流演唱會，因此沒有計畫，而她一聽到「生小孩」，立刻直呼「NO」，表示：「生小孩是很大的壓力跟責任，會蠻害怕的。」也不考慮凍卵，但領養則OK。

▲陳芳語。（圖／華風數位提供）

專輯名稱「kiki」除來自她英文名Kimberley，亦來自她喜歡的宮崎駿經典動漫《魔女宅急便》裡具自主性格又可愛的主人翁名字；在製作上，陳芳語與英美法頂端製作團隊合作，並邀請華語樂壇優秀的金曲作詞團隊，包括「詞神」林夕、小寒、馬嵩惟、黃建洲、Jocelyn 9.4.0等，陣容驚人。