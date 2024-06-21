泰國民婆婆糖尿病逝世享壽73歲！拍戲60年扛生計「養活全家30口人」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國資深女星沖彩茶薇萊（Chomchai Chatwilai／โฉมฉาย ฉัตรวิไล）因糖尿病於20日在醫院逝世，享壽73歲。她打從6歲就進入演藝圈，生涯影視作品超過200部，中年後時常在電視劇飾演婆婆、媽媽的角色，是泰國觀眾最熟悉的「國民婆婆」，華人觀眾熟悉的代表作包括灑狗血家庭劇《丘比特的眼淚》、《罪孽牢籠》等。

▲泰國「國民婆婆」沖彩茶薇萊因糖尿病逝世，享壽73歲。（圖／翻攝自X）

綜合泰媒報導，沖彩茶薇萊從6歲開始入行，在演藝圈待了長達60年之久，深獲觀眾喜愛，累積極高聲望，獨生女如今也是戲劇製作人。然而她30歲時罹患遺傳性糖尿病，長期以來導致心臟與腎臟狀況不佳。而她最近3個月狀況變得更差，血糖值時高時低，高的時候達到600，低的時候降到40，一直在住院，心臟情況惡化，也進行血液透析，醫師已經盡力搶救。

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女兒透露，沖彩茶薇萊是安詳離開。她一生除了當演員，沒有做過其他職業，生涯拍過57部電影、181部電視劇以及6部舞台劇，打下穩固的經濟基礎，也因此養活了家族將近30口人。熱愛演戲的她，去年健康檢查時發現腦部異常，雖然不是癌症，但是病發的位置影響了記憶力，無法能夠繼續演戲，為此相當難過。

沖彩茶薇萊直到今年仍回到最愛的戲劇工作，演了女兒製作的電視劇，因為壓力大時，會想喝甜飲料和碳酸飲料，導致血糖很高，體重明顯下降，隨後又因為糖尿病進出醫院，經過3個月的治療仍天人永隔，女兒悲傷說：「天使回到天堂，媽媽想要休息了。」