獨／蕭淑慎老公梁軒安被控「騙財騙色」　他無奈喊冤：我還被欠錢欸！

記者蕭采薇／台北報導

女星蕭淑慎與的小15歲的老公梁軒安結婚8年，夫妻感情甜蜜，21日卻爆出一名的24歲曾姓女子，在律師陪同下現身台北地檢署，對梁軒安按鈴提告，並喊話蕭淑慎：「妳的渣男老公梁軒安，都是用這樣的方式在騙錢騙上床嗎？」對此梁軒安對《ETtoday星光雲》記者無奈表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」

▲蕭淑慎老公梁軒安捲入官非。（圖／翻攝自Facebook／蕭淑慎）

梁軒安對《ETtoday星光雲》表示，一個多月前，就已經聽聞對方有這樣的計畫，「我太太從頭到尾都知道，她也覺得滿瞎的。」他話說從頭，直指曾姓女子：「她一開始是朋友介紹，說是他乾女兒，要我多幫忙，因為我也有開廣告行銷公司，對方想創業，需要一些支援。」

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梁軒安表示：「但他們後來說要把我也綁進去」，意即對希望梁軒安投資，不過曾姓女子開設的酒吧，最後房租、二代健保、裝潢費和音響的尾款都付不出來，梁軒安因此還代墊了200多萬，至今都沒有拿回來。

梁軒安喊冤：「我已經出來幫你了，你還這樣對我，我最有資格告詐欺吧！」並表明曾姓女子的說法與事實諸多不符，而他後來沒再管酒吧經營，「我在意的是，她錢要還我啊！」梁軒安說：「一個多月前就知道，當時我還想說我要開記者會，但後來覺得沒必要跟一個小女生這樣。」

▲曾姓女子控告蕭淑慎老公梁軒安騙財騙色。（圖／曾女提供）

他接著說道：「我顧及她很年輕，背後可能有大人指點，我擔心的是妳不給我錢，怎麼反過來是我騙你錢？」他也表示，自己不在意輿論，只是被遇到這樣的事情，「對家人比較不好意思。」並表明蕭淑慎都知情。而事件將交由律師處理，梁軒安說：「律師說要怎樣就怎樣，讓專業的處理。」

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