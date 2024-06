2024就等這場！Bruno Mars火星人布魯諾　9月高雄世運主場開唱

記者蕭采薇/台北報導

2024夏天最瘋狂的超級大秀!14座葛萊美獎加冕、時代雜誌冊封「百大影響人物」樂壇流行天王火星人布魯諾(Bruno Mars),繼年初在東京巨蛋一連七場完售演出後,一片叫好的神級LIVE演出掀起熱烈迴響,今天Live Nation Taiwan震撼宣布,將在9月8日帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》強勢登上高雄世運主場館演出。

▲火星人布魯諾(Bruno Mars),將登上高雄世運主場館演出。(圖/Live Nation Taiwan提供)

能歌能舞,也能一人撐起吉他、貝斯、鋼琴、鼓、法國號等多樣樂器演奏的Bruno Mars在舞台擁有迷人氣質、音樂深情且令人陶醉,爆發力歌喉徹底駕馭各種曲風,從流行、節奏藍調、雷鬼、放克、迪斯可到搖滾,橫掃全球排行億萬雙耳都被征服,傳唱洗腦曲包括婚禮訂情曲《Just the Way You Are》、葛萊美獎「年度單曲」《That’s What I Like》、告示牌冠軍單曲《Locked Out of Heaven》、至今累積超過21億次收聽落淚情歌《When I Was Your Man》等等數不清的金曲。

Bruno Mars生涯坐擁14座葛萊美獎、全球超過2億張單曲銷售成績,並靠著首張冠軍專輯《Doo-Wops & Hooligans》與告示牌評鑑史上最偉大200張專輯的《Unorthodox Jukebox》及葛萊美獎「年度專輯」的《24K Magic》等作品,還飆下「史上首位藝人,擁有六首鑽石認證單曲(銷量突破1000萬)」無敵紀錄,單憑銷售成績就足以讓當代所有音樂人望塵莫及,流行天王的稱號當之無愧。

▲火星人布魯諾(Bruno Mars),將登上高雄世運主場館演出。(圖/Live Nation Taiwan提供)

萬眾矚目的《Bruno Mars Live in Kaohsiung》將於9月8日在高雄世運主場館上演,以「吞CD實力」聞名的Bruno Mars每次巡迴總是一票難求,就連超級盃中場秀都兩度指定邀請Bruno Mars登台演出,可見流行天王只要一開口就可以讓台下觀眾陷入瘋狂,9月一起南下港都一睹Bruno Mars無比巨大的LIVE能量,還有令人屏息的超凡魅力。Live Nation Taiwan會員於6月27日早上10點至晚上11點59分可獨家搶先購票,6月28日早上10點起拓元售票系統全面開賣,限量VIP套票接續登場。