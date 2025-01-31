小孟老師／1月31日星座運勢　獅子快出門「金主在等你」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：提前預判準備
感情：感情順利發展
財運：小獎升級大財
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：得到學習機會
感情：愉快享受約會
財運：財源精打細算
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：取得更多執照
感情：異性結緣率高
財運：貴人相助週轉
幸運色：銀色
貴人：獅子
小人：射手
【土象星座】
工作：公司贊助培訓
感情：平淡才是真情
財運：財源節約用錢
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：勇於創新思維
感情：麵包愛情兼得
財運：提高產值效率
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：得到更多休假
感情：獲得對方諒解
財運：財運有利衝剌
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
工作：工作壓力減少
感情：有望出現善緣
財運：幸運之神眷顧
幸運色：金色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：建立良好關係
感情：甜蜜溫馨熱情
財運：財運事事亨通
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：新的發展機會
感情：注意自己形象
財運：適當分散風險
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
【火象星座】
工作：上級對你認可
感情：認識心儀對象
財運：在外遇到金主
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：同事相處輕鬆
感情：用心準備驚喜
財運：合理規劃財源
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：執行項目成功
感情：冷靜帶來桃花
財運：財務有所轉機
幸運色：黑色
貴人：雙子
小人：天秤
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