潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字

記者蔡宜芳／綜合報導
「星光四少」之一的潘裕文在5月20日認愛，女方是擁有「小白安」稱號的馬來西亞歌手俊倩。他20日罕見公開放閃，不但曬出和女友的甜蜜合照，還分享對方寫給自己的生日卡片，引網友大呼「好閃」。
▲潘裕文在5月公開和俊倩的戀情。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan、Zen 俊倩）
潘裕文在社群曬出和俊倩的牽手合照，透露女友花了20分鐘寫了一張生日卡片給他，然而，當他打開卡片時，只看到兩行字，「差點笑死，但對於沒有學過中文的她而言，確實每一個中文字都是非常困難。（終於沒有寫錯我的名字了）」
▲▼潘裕文分享情侶合照和女友寫的生日卡片。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan）
潘裕文也提到，自己終於邁入不惑之年，未來除了持續推出音樂作品，他也將嘗試更多不同領域的發展。他的PO文引網友紛紛留言「終於公開放閃，恭喜」、「阿潘生日快樂，很般配餒」、「一打開臉書好閃啊！要一直幸福下去唷」。
▲潘裕文首度公開和女友的合照。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan）
【潘裕文全文】
不知不覺邁入人生的不惑之年了
先謝謝各位的祝福～
未來請繼續多多指教～
除了音樂作品外
也會繼續嘗試更多不同領域的發展
謝謝妳送的生日禮物
這幾天有一些時間 可以好好享受
有人說她寫了20分鐘的卡片
我打開只有看到兩行字 差點笑死
但對於沒有學過中文的她而言
確實每一個中文字都是非常困難
（終於沒有寫錯我的名字了）
最後最後再次謝謝你們給我的祝福
新歌和MV繼續多多支持呦～
期望很快可以舉辦音樂會再和你們見面！
讀者迴響