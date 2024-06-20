潘裕文罕放閃PO「牽女友合照」　曝她卡片寫20分鐘：打開只有兩行字

記者蔡宜芳／綜合報導

「星光四少」之一的潘裕文在5月20日認愛，女方是擁有「小白安」稱號的馬來西亞歌手俊倩。他20日罕見公開放閃，不但曬出和女友的甜蜜合照，還分享對方寫給自己的生日卡片，引網友大呼「好閃」。

▲潘裕文在5月公開和俊倩的戀情。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan、Zen 俊倩）

潘裕文在社群曬出和俊倩的牽手合照，透露女友花了20分鐘寫了一張生日卡片給他，然而，當他打開卡片時，只看到兩行字，「差點笑死，但對於沒有學過中文的她而言，確實每一個中文字都是非常困難。（終於沒有寫錯我的名字了）」

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▲▼潘裕文分享情侶合照和女友寫的生日卡片。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan）

潘裕文也提到，自己終於邁入不惑之年，未來除了持續推出音樂作品，他也將嘗試更多不同領域的發展。他的PO文引網友紛紛留言「終於公開放閃，恭喜」、「阿潘生日快樂，很般配餒」、「一打開臉書好閃啊！要一直幸福下去唷」。

▲潘裕文首度公開和女友的合照。（圖／翻攝自Facebook／潘裕文 PeterPan）

【潘裕文全文】

不知不覺邁入人生的不惑之年了

先謝謝各位的祝福～

未來請繼續多多指教～

除了音樂作品外

也會繼續嘗試更多不同領域的發展

謝謝妳送的生日禮物

這幾天有一些時間 可以好好享受

有人說她寫了20分鐘的卡片

我打開只有看到兩行字 差點笑死

但對於沒有學過中文的她而言

確實每一個中文字都是非常困難

（終於沒有寫錯我的名字了）

最後最後再次謝謝你們給我的祝福

新歌和MV繼續多多支持呦～

期望很快可以舉辦音樂會再和你們見面！