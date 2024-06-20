丟丟妹男友200坪髮廊突收攤！　爆財務糾紛「本人證實了」還原始末

記者孟育民／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）今年2月認愛美髮師Tommy，沒想到今爆出Tommy在台中經營的200坪髮廊已收攤，還和股東爆財務糾紛，因此惹出不少爭議。稍早，Tommy也證實店已關門，有欠錢但目前已還清，透過經紀人澄清，「頂讓其實跟欠錢無直接關係，原本的設計師團隊已移轉到另外一家美髮店，會繼續服務客人。而且店面有三層樓，主要頂讓一、二樓，三樓會保留做個人規劃使用。」

▲丟丟妹男友Tommy的髮廊爆財務糾紛。（圖／ 穩達娛樂行銷提供）

Tommy男友幾天前已透過ig影片透露，「女神殿收掉的原因，因為人員（設計師和助理）一直流失，是我的問題。」他也認曾有欠人家錢，「是因為在合約上做了錯誤的示範，合約上有很多眉角不了解，也學到也得到，如果之前的股東或員工們，要是有讓你們不諒解的我願意道歉也願意去面對解決。」

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▲Tommy也發聲回應了。（圖／ 穩達娛樂行銷提供）

至於ig影片提到欠錢的部分，Tommy經紀人表示：「是指女神殿過去曾和幾位股東一起開分店，但受疫情影響導致分店陸續收掉，當時因為他個人不擅長看合約，和股東產生財務認知出入所致，但上述股東糾紛都已處理完畢，已無債務問題，但這過程也讓他學了寶貴的一課。不論過去糾紛如何，他都抱著正面思考學習歸零出發，未來將有新的人生規劃，還是會從事跟他擅長的美業相關，等確定會再公布。」