孕肚超明顯！《星光2》林宜融搭捷運「很少被讓座」 尪驚：怎麼可能

記者潘慧中／綜合報導

台北捷運最近頻頻發生民眾為了博愛座起衝突，相關議題再度掀起討論。從《超級星光大道2》出道的林宜融20日則在Instagram有感而發地說，「其實我從懷第一胎小薯球，到現在第二胎，搭捷運的時候，真的很少遇到被讓座。」

▲林宜融談博愛座。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）



林宜融回家後與丈夫阿森提起此事，對方驚訝地說：「怎麼可能妳今天穿這樣肚子超明顯耶！」對此，她連忙解釋還是有被讓座過。

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林宜融回憶，這一胎遇到兩次讓座都來自長輩。其中一次是一位年紀約與她母親相仿的婦人，另一次則是一位攜帶大量行李的老伯，「老伯的位子我沒有坐，因為我只有一站（就準備轉車）但有謝謝他自己行李那麼多還站起來讓位給我。」

▲▼林宜融目前懷有身孕。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）



林宜融也坦言以前因為內心戲多，明明身體不適卻不敢與人對視，怕給坐著的人壓力。如今知道搭捷運有很大機率沒位子，因此，她出門前都會評估自己的身體狀況，「如果精神體力都還可以，還是會搭捷運。如果身體不太舒服，就讓自己好過一點，搭計程車出門。」

林宜融IG全文：

最近博愛座新聞鬧得很兇。

我想分享自己的經驗～

其實我從懷第一胎小薯球，到現在第二胎，

搭捷運的時候，真的很少遇到被讓座。

我回家跟阿森說，阿森說怎麼可能你今天穿這樣肚子超明顯耶！

當然我還是有遇過，目前這一胎遇到的兩次讓座都是年紀比我還大的長輩，一個是大約我母親年紀的婦人，一個是還帶著大小包行李的老伯，老伯的位子我沒有坐，因為我只有一站（就準備轉車）但有謝謝他自己行李那麼多還站起來讓位給我。

以前因為內心戲很多，明明身體不舒服了，但怕一直探頭看來看去找位子，會給坐著的人壓力，所以都不太敢跟別人對到眼。

現在因為知道搭捷運有很大機率沒有位子，所以我出門前，會先抓自己今天的身體狀況，如果精神體力都還可以，還是會搭捷運。如果身體不太舒服，就讓自己好過一點，搭計程車出門（阿森在旁邊說，你就請假就好）

第一胎還會自己開車出門教課，但後期有時候開到恍神有點危險，又改回搭捷運，這一胎目前開車狀況都還正常，希望持續保持。

這禮拜產檢，醫生說一切正常，二寶吸收很好，已經比小薯球出生的體重還要重了！

#阿妮筆記