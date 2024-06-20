ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孕肚超明顯！《星光2》林宜融搭捷運「很少被讓座」 尪驚：怎麼可能

記者潘慧中／綜合報導

台北捷運最近頻頻發生民眾為了博愛座起衝突，相關議題再度掀起討論。從《超級星光大道2》出道的林宜融20日則在Instagram有感而發地說，「其實我從懷第一胎小薯球，到現在第二胎，搭捷運的時候，真的很少遇到被讓座。」

▲▼林宜融。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）

▲林宜融談博愛座。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）

林宜融回家後與丈夫阿森提起此事，對方驚訝地說：「怎麼可能妳今天穿這樣肚子超明顯耶！」對此，她連忙解釋還是有被讓座過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林宜融回憶，這一胎遇到兩次讓座都來自長輩。其中一次是一位年紀約與她母親相仿的婦人，另一次則是一位攜帶大量行李的老伯，「老伯的位子我沒有坐，因為我只有一站（就準備轉車）但有謝謝他自己行李那麼多還站起來讓位給我。」

▲▼林宜融。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）

▲▼林宜融目前懷有身孕。（圖／翻攝自Instagram／annielin0831）

林宜融也坦言以前因為內心戲多，明明身體不適卻不敢與人對視，怕給坐著的人壓力。如今知道搭捷運有很大機率沒位子，因此，她出門前都會評估自己的身體狀況，「如果精神體力都還可以，還是會搭捷運。如果身體不太舒服，就讓自己好過一點，搭計程車出門。」

林宜融IG全文：

最近博愛座新聞鬧得很兇。

我想分享自己的經驗～
其實我從懷第一胎小薯球，到現在第二胎，
搭捷運的時候，真的很少遇到被讓座。
我回家跟阿森說，阿森說怎麼可能你今天穿這樣肚子超明顯耶！
當然我還是有遇過，目前這一胎遇到的兩次讓座都是年紀比我還大的長輩，一個是大約我母親年紀的婦人，一個是還帶著大小包行李的老伯，老伯的位子我沒有坐，因為我只有一站（就準備轉車）但有謝謝他自己行李那麼多還站起來讓位給我。

以前因為內心戲很多，明明身體不舒服了，但怕一直探頭看來看去找位子，會給坐著的人壓力，所以都不太敢跟別人對到眼。

現在因為知道搭捷運有很大機率沒有位子，所以我出門前，會先抓自己今天的身體狀況，如果精神體力都還可以，還是會搭捷運。如果身體不太舒服，就讓自己好過一點，搭計程車出門（阿森在旁邊說，你就請假就好）

第一胎還會自己開車出門教課，但後期有時候開到恍神有點危險，又改回搭捷運，這一胎目前開車狀況都還正常，希望持續保持。

這禮拜產檢，醫生說一切正常，二寶吸收很好，已經比小薯球出生的體重還要重了！

#阿妮筆記

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

快訊／朱軒洋「神隱兩個月」現身　對Cindy、吳卓源道歉：都是我的錯

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林宜融, 超級星光大道2, 星光二班

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 影／Marz23首曬「兒子正面照」！憶安迪寫歌逼哭萬人　Lulu：太感人
  2. 陳妍希爆婚變昔「高調放閃片段」被挖！　甜喊：喜歡老公依賴我
  3. 梁湘華被五花大綁越痛越快樂 　吳慷仁爽終於有人這樣拍
  4. 陳妍希曾爆「陳曉結婚前後區別大」　婚後沒收過生日禮物…片段掀議
  5. 放棄當百萬年薪工程師　玖壹壹師妹認「已當媽」：未來目標越來越多
  6. 黃鐙輝虧萁媽愛花錢「一年出國5次」！　秉持3心態轉念：我也是甘願
  7. 潘君侖上空脫了！　體脂10「超狂粗肌」全看光
  8. 館長嗆胡瓜是什麼東西　自爆曾碰過十大槍擊要犯
  9. 9年前帶陳妍希「墓園祭祖熱吻」遭批！　陳曉昔護愛：我奶奶想看
  10. 專訪／權恩妃來台牢記2中文單字　受封潑水女神羞認：有去找影片看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366