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《繁花》胡歌是E型人！馬伊琍曝「當場化妝才拿到劇本」

記者許逸群／台北報導

王家衛首部執導電視劇《繁花》上周在台播出開出紅盤，阿寶（胡歌 飾演）身邊重要的女人之一，是經營夜東京餐館的紅粉知己「玲子」（馬伊琍 飾演）。胡歌曾形容夜東京是阿寶的避風港灣，也是堅強的後盾，「不要看阿寶在黃河路上叱吒風雲，每次去夜東京他都灰頭土臉出來，每次都要被玲子教育。」

▲《繁花》劇照。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲《繁花》在台灣播出收視開紅盤。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍笑說：「我跟胡歌有80%的戲在鬥嘴，導演很喜歡看我們吵架，還會在旁邊加油添醋，感覺像在看熱鬧。」馬伊琍也曾在訪問曝光拍攝幕後，表示拍《繁花》經常是當天現場化妝時才會拿到劇本，現場甚至會即興創作「解恨台詞」，難怪和胡歌之間的火花更顯真實。

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▲《繁花》劇照。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

▲馬伊琍在劇中多數與胡歌的戲都是在鬥嘴。（圖／澤東電影、MyVideo提供）

阿寶身邊第二個重要女人，本名汪明珠的「汪小姐」（唐嫣 飾演）。劇中汪小姐眼淚潰堤衝上緊抱阿寶的一幕，成為網友票選「經典名場面」之一，劇迷取名「寶珠CP」，直呼「這對最好嗑也必須嗑」。事實上，胡歌與唐嫣從2009年《仙劍奇俠傳3》結緣，至今已經合作5次。

此外，阿寶與餐廳至真園老闆娘「李李」（辛芷蕾 飾演）從起初的劍拔弩張、暗中較勁，在本週關係突破、化敵為友也成為看點之一。辛芷蕾從播出時登場的氣場就不同凡響，但她曾受訪表示，「演李李從沒舒服過，永遠穿著很高的高跟鞋、精緻的套裝，她沒有一刻是卸下所有盔甲。」

《繁花》角色個性鮮明，對照熱門的MBTI人格分析成為話題，影評人左撇子就分析劇中五大要角，首先八面玲瓏的「寶總」肯定是「E型人」，MBTI應為「ENTJ指揮官」，他認為寶總常以直覺、思考做事，「寶總的決策，常常看似無情，其實往往都有背後用意與寄託。」

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胡歌, 繁花

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