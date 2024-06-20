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小鍾苦嘆戀情無疾而終！　曾帶女友見爸「她露背裝開到股溝」秒成黑名單

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請小鐘、潘若迪、陳伊、張家瑋上節目暢談男人控制慾話題，小鐘交過多任女友，他說，有時候是價值觀不一樣或是生活習慣不同，都會讓各段戀情無疾而終，他還曾帶一位女友一起去騎腳踏車，卻搞到對方翻臉走人！

▲▼小鐘暢談與女友交往過程 還曾因為女友太時尚穿太露而分手。（圖／緯來戲劇台提供）

▲小鐘暢談與女友交往過程，最終因各種原因分手。（圖／緯來戲劇台提供）

小鐘說女生真的很愛亂買，他交過一任女友，每次出國玩或是旅遊都是他買單付錢，有次，帶女友去泰國玩，他想說泰國消費低，去逛逛市集也還好，但女友嫌市集太熱沒冷氣，一定要去泰國最大的購物商場。他去逛街都是緊緊抓的女友的手，別人還以為是耍恩愛，其實是怕女友跑去亂買。那時候剛交往，已經打腫臉充胖子也不好意思阻止女友，沒想到，女友買到一發不可收拾，她買了十八套內衣、泳衣花了八萬，讓小鐘嚇到。

▲▼小鐘暢談與女友交往過程 還曾因為女友太時尚穿太露而分手。（圖／緯來戲劇台提供）

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▲小鐘曾帶女兒出國血拼，一發不可收拾。（圖／緯來戲劇台提供）

小鐘說，其實他不太控制女友穿著的，但有次交個比較時尚的女友，帶去跟爸爸一起吃飯，結果外套一脫後面是露背裝，還露到快到股溝，爸爸把他拉到旁邊說，怎麼交這種不正經的，下次不要讓我看到她，讓小鐘之後注重交往的女友的穿著打扮。喜歡騎腳踏車的小鐘，還曾為了女友買了十八段變速的小摺，有次帶女友從台北騎到淡水，但騎到北投女友就因為太累跟他翻臉，當場把車丟下踹開自己搭車回台北。

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