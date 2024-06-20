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「新朋友在床底下」　曾愷玹公園爆汗驚悚演出

記者許逸群／台北報導

台劇《都市懼集》今（20日）重磅發布正式預告，當中曝光許瑋甯衝回家門時竟遭男子攔截，驚恐大喊：「你要幹嘛啦！」接續李沐躺在床上睜大眼似乎聽到樓上怪聲音令人毛骨悚然；此外，深夜在公園夜跑的曾愷玹似乎被怪人尾隨，後續還冒出小孩喊「新朋友，在床底下」令人恐懼發毛的情節。

▲台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲曾愷玹睽違2年再度回歸演出。（圖／CATCHPLAY+提供）

〈夜生活〉單元飾演夜跑女子的曾愷玹，睽違2年再度回歸小螢幕。她透露當時為了角色在公園來回跑好幾公里大爆汗，「因為要配合鏡位有不同層次、不同速度和各種情緒的跑，但我真的精神奕奕地從頭跑到尾，所以體力上我也給自己打滿分。」

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由於她很少深夜在公園慢跑，因此拍攝前還特地請教朋友跑步和暖身的姿勢動作，「平常運動都是做瑜伽，沒有試過夜跑，所以我也很驚訝夜晚的公園無時無刻都有人在運動。」對於接演《都市懼集》，她分享表示，「有的時候不一定是真的遇到什麼不好的事情，而是自己的恐慌。」

▲台劇《都市懼集》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲許瑋甯演出〈大眾運輸〉單元。（圖／CATCHPLAY+提供）

另一方面在〈大眾運輸〉單元中，由許瑋甯、竺定誼主演的「計程車招呼站」，將成為開播日打頭陣播出。劇中許瑋甯飾演經常加班到深夜搭計程車回家的OL，某日大雨又搭到同一台車，逐漸發現司機詭異的言談舉止。

許瑋甯透露，喊卡後還特地去看了回放，透過小螢幕也十足感受到畫面的恐怖氛圍，「那個光影跟拍攝角度，其實如果不是在訴說一個驚悚故事的話，《都市懼集》也是某一種驚悚感的王家衛，我覺得這次拍攝有抓到一個我自己很喜歡的狀態。」

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都市懼集, 曾愷玹, 許瑋甯

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